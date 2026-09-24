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Il club segue i talenti della A. Kvernadze e Bakola in pole

La penna degli Altri
di gabrielechianello
giovedì, 24 settembre 2026 alle 7:39
kvernadze-frosinone
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E se la famosa ala sinistra fosse lontana solo 90 km? La Roma a gennaio cercherà di esaudire l'atavico desiderio di Gasperini dopo le beffe per Summerville e Leweling. E tra i nomi cerchiati in rosso c'è pure quello di Giorgi Kvernadze, il georgiano del Frosinone che sta stupendo tutti ed è già a quota 5 gol e 2 assist stagionali. Le caratteristiche sembrano proprio quelle che servono a Gasp: piede destro, capacità di Inserirsi e abilità nell'uno contro uno. Di certo il club ciociaro non lo lascerebbe partire se non per una cifra importante: circa 25 milioni. Tra i giovani monitorati attentamente a Trigoria c'è anche Darryl Bakola, centrocampista 18enne del Sassuolo che piace alla Juve e somiglia tanto a Manu Koné. (…) 
(Gasport)

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