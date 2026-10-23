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Calciomercato Roma: a gennaio Gasperini vuole due rinforzi

Mercato
di R.P.
Gasperini
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Si avvicina gennaio, quando riaprirà il calciomercato, e Gasperini chiede rinforzi alla Roma. Il direttore sportivo D'Amico ha confermato che qualcosa probabilmente verrà fatto. E secondo il sito i nomi che circolano sono questi.
Per quanto riguarda l'esterno offensivo di piede sinistro il profilo che piace è quello di Gittens che sta trovando poco spazio al Chelsea. Poi occhio anche a Leweling dello Stoccarda.
Non viene perso di vista in attacco nemmeno Endrick, anche se lo stesso vorrebbe giocarsi le sue opportunità al Real Madrid. La pista non è semplice. Infine, per il ruolo di esterno a tutto fascia, potrebbe tornare Oosterwolde, un affare in estate saltato dopo le visite mediche.
(tuttomercatoweb)
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