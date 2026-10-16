PES: "La preoccupazione è la tenuta mentale della squadra” - TREVISANI: “La Roma è ai minimi termini ma avrebbe fatto comunque turnover”

Due ex tornano all’Olimpico nel giro di pochi giorni: dopo José Mourinho, domani alle 20:45 sarà il turno di Daniele De Rossi, di nuovo nel suo stadio da avversario. Alla vigilia di Roma-Genoa, Lorenzo Pes analizza la sfida: «La Roma ha qualcosa in più rispetto al Genoa e, nonostante le assenze, può portare a casa i tre punti». Riccardo Trevisani: “La Roma è ai minimi termini ma contro il Genoa avrebbe fatto comunque turnover”.

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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La preoccupazione principale in casa giallorossa è legata alle assenze e alla tenuta mentale della squadra dopo la sconfitta. Cristante che proverà a recuperare per la sfida di Napoli. Per Koné si teme uno stop più lungo, potenzialmente fino a dopo la sosta, così comeper Svilar. Dybala,invece, potrebbe partire addirittura dalla panchina. Ghilardi potrebbe partire titolare, con possibili modifiche a gara in corso. (LORENZO PES, Tele Radio Stereo 92.7)

La Roma si trova in una situazione d’emergenza, con un calendario fitto di impegni. Al momento mancano diversi elementi della spina dorsale della squadra: Gasperini non ha a disposizione cinque undicesimi della formazione titolare. La possibilità di vedere Dybala partire dalla panchina contro il Genoa non è così remota, mentre Mora si è meritato una maglia da titolare dopo la prestazione contro il Real Madrid. In difesa, invece, sono sei i giocatori a disposizione: una situazione che potrebbe spingere Gasperinia valutare l'ipotesi di avanzarne uno sulla linea mediana. (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Gasperini a Roma è sempre stato perfetto nella comunicazione, anche nelle non risposte, come accaduto con Ranieri. La Roma è ai minimi termini ma col Genoa avrebbe comunque fatto un ampio turnover. Non accamperei giustificazioni, perché la Roma può mandare in campo giocatori forti e affidabili (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

L'importante che la Roma non entri in campo spaventata contro il Genoa, perché se entra spaventata rischia. Mi fa paura il contraccolpo, perché anno scorso dopo il 3-3 contro la Juventus perdi con Genoa e Como. Tecnicamente non c'è sfida. (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)