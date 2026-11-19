Una settimana per decidere, un'ora e mezza per polverizzare i biglietti. Prima I'ONMS aveva sospeso il giudizio, poi martedì aveva lasciato la decisione al CASMS che solamente nella giornata di ieri ha dato il tanto atteso ok per l'apertura del settore ospiti del Tardini. Vendita autorizzata anche per i residenti della regione Lazio (per chi è in possesso della Fidelity Card) anche grazie al lavoro dietro le quinte svolto dal Ceo Galantic e dalla responsabile delle relazioni istituzionali del club Lucia Bernabé che nelle scorse ore sono stati in contatto con le autorità.

I circa 3500 tagliandi a disposizione dei romanisti sono stati venduti nel giro di novanta minuti e sabato a Parma ci sarà un vero e proprio esodo considerando anche i tifosi che siederanno sulle tribune dello stadio. Malen e compagni, quindi, non rimarranno soli. Così come a Parigi mercoledì sera. [...]

(Il Messaggero)