Un'ondata travolgente di passione. Dopotutto, permettere ai tifosi della Roma di andare a Parma è stato come rompere un argine che teneva imprigionata una marea. I biglietti del settore ospiti per il match di sabato alle 18 sono andati esauriti in pochi minuti-10, forse 15-dopo l'annuncio del via libera.

Giorni interminabili di tira e molla tra questura, osservatorio per le manifestazioni sportive e Casms, si sono conclusi con l'ok alla vendita del biglietti. Con una piccola limitazione: i residenti nella regione Lazio, così come tutti gli altri cittadini, potranno recarsi al Tardini purché in possesso della tessera del tifoso (As Roma Card). Poco male, avrà pensato qualcuno, alla luce del divieto di trasferta prolungato che i romanisti ormai conoscono bene. La fase di vendita dei 3500 biglietti, partita ieri alle 16, sarebbe terminata domani alle ore 19, ma non è stato necessario spingersi tanto oltre. Con un'opera di diplomazia, la Roma ha dunque evitato l'ennesimo divieto.

Sarebbe stato il 13° nelle ultime quindici trasferte (salve solo Como e Udine] dopo il pugno di ferro utilizzato dal Viminale a causa degli incidenti dello scorso 18 gennaio sull'A1 tra gli ultras giallorossi e quelli della Fiorentina. Ad allarmare in particolare il questore di Parma era il precedente, datato febbraio 2025, nel quale le due tifoserie erano venute a contatto nella notte del match. [...]

(Corsport)