Il centravanti argentino è fuori fino al prossimo anno: lussazione della clavicola destra rimediata contro il Bologna. Il tecnico Alberto Gilardino sta studiando le possibili alternative, fermo restando che il Chi al posto di David Romero?, fermo restando che il Parma non ha, nel gruppo, un giocatore simile per caratteristiche fisiche e tecniche. [...]

Diverse sono le opzioni, a seconda del modo in cui l'allenatore deciderà di schierare la squadra e dell'atteggiamento che chiederà ai suoi ragazzi: aggressivo e coraggioso con pressing offensivo oppure più guardingo e prudente con una linea più bassa? Difficile che venga modificato il modulo, e quindi il Parma si presenterà con il classico 5-3-2: passare alla difesa a quattro, in una gara delicata come sarà quella contro la Roma, sarebbe un eccesso di sperimentazione di cui, in questo momento, francamente, non si avverte la necessità. Si tratta di decidere con quale tandem offensivo affrontare i giallorossi. [...]

Viene abbastanza naturale immaginare un Parma con Nesta Elphege in versione Romero, magari con il giovane Lontani o con El Bilal Toure a supportarlo. A Fabbian dovrebbe essere dato il compito di guastatore: con i suoi inserimenti offensivi può essere l'elemento giusto per spezzare gli equilibri. [..]

(Gasport)