Vaz è già ai box: lesione al collaterale. Ryan assiste alla seduta pomeridiana

Neanche il tempo di iniziare e la Roma deve già fare i conti con il primo infortunio stagionale. Robinio Vaz ha alzato bandiera bianca nell'allenamento di lunedì e gli esami strumentali svolti ieri hanno evidenziato una lesione di primo grado al collaterale mediale del ginocchio destro. Dovrà rimanere fuori almeno due settimane e salterà l'intera prima parte di preparazione a Trigoria. Strada sempre di più in salita per il francese. Arrivato a gennaio per 25 milioni di euro, non è mai riuscito ad entrare nelle grazie di Gasperini che in sei mesi di campionato lo ha utilizzato col conta-gocce. L'allenatore avrebbe preferito Summerville al suo posto già la scorsa sessione di mercato, ora potrebbe essere accontentato con qualche mese di ritardo. L'infortunio di Vaz complica i piani di Gasp che avrebbe voluto sfruttare le prime amichevoli per mettere in vetrina sia lui che Dovbyk, entrambi con le valigie in mano. L'obiettivo della Roma, infatti, era quello di cedere in prestito il francese, sulle sue tracce c era il Bologna che aveva gia chiesto informazioni. Artem, invece, piace a Genoa, Betis Siviglia e Villarreal.

In attesa del ritorno di Malen (22 luglio) guiderà lui l'attacco nei due test contro la Primavera (domani e domenica), ma il suo futuro non cambia. Senza Robinio Vaz il numero di giocatori a disposizione di Gasperini diminuisce ancora. Sono dodici quelli di movimento in attesa dei reduci dal Mondiale e di Pellegrini che anche col contratto firmato non si sarebbe comunque allenato nei primi giorni di ritiro poiché sta ancora recuperando da una ricaduta rimediata il giorno prima del derby. [...]

(Il Messaggero)