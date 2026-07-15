Mancini e Cristante rinnoveranno con la Roma

🚨🟡🔴 Gianluca Mancini and Bryan Cristante will both sign new deal at AS Roma.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2026
Plan confirmed after verbal agreement reached.
Inter were never close to Mancini despite reports as he’s untouchable for Roma. pic.twitter.com/pMVEVhgL9j
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