Mancini e Cristante rinnoveranno con la Roma

La Roma blinda due dei suoi leader. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Gianluca Mancini e Bryan Cristante firmeranno entrambi un nuovo contratto con il club giallorosso. Come riferisce il giornalista, il piano è stato confermato dopo il raggiungimento di un accordo verbale tra le parti e nelle prossime settimane si procederà con la definizione e la firma dei nuovi contratti. Romano ha inoltre smentito le indiscrezioni che nelle scorse settimane avevano accostato Mancini all’Inter, sottolineando come il difensore non sia mai stato realmente vicino al club nerazzurro: per la Roma, infatti, il capitano è sempre stato considerato incedibile.

🚨🟡🔴 Gianluca Mancini and Bryan Cristante will both sign new deal at AS Roma.



Plan confirmed after verbal agreement reached.



Inter were never close to Mancini despite reports as he’s untouchable for Roma. pic.twitter.com/pMVEVhgL9j — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2026