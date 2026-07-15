Çelik ha già firmato il rinnovo con la Roma. Si tratta anche con Pellegrini

La Roma prosegue il lavoro per blindare i suoi giocatori chiave. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il rinnovo di Zeki Çelik è ormai definito: il nuovo contratto è già stato firmato e l’annuncio ufficiale da parte del club giallorosso arriverà a breve. Non solo il terzino turco. Sempre secondo il giornalista, la Roma è al lavoro anche per il prolungamento di Lorenzo Pellegrini. Le trattative tra le parti sono attualmente in corso, con l’obiettivo di trovare un accordo per il nuovo contratto del capitano giallorosso. Dopo gli aggiornamenti sui rinnovi di Gianluca Mancini e Bryan Cristante, arrivano quindi ulteriori conferme sulla volontà della società di dare continuità al gruppo, assicurandosi la permanenza di altri elementi importanti della rosa.

🚨🟡🔴 Zeli Celik’s new deal at AS Roma will be announced soon, all signed and sealed.



Negotiations underway with Lorenzo Pellegrini over new deal too. pic.twitter.com/21iylCdwjK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2026