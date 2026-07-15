Çelik ha già firmato il rinnovo con la Roma. Si tratta anche con Pellegrini

🚨🟡🔴 Zeli Celik’s new deal at AS Roma will be announced soon, all signed and sealed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2026
Negotiations underway with Lorenzo Pellegrini over new deal too. pic.twitter.com/21iylCdwjK
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