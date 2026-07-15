Vertice di mercato in casa Roma: Friedkin, D’Amico e Gasperini fanno il punto tra acquisti e cessioni

Sono ore decisive per il mercato della Roma. Nelle prossime 48 ore è previsto un summit tra il vicepresidente Ryan Friedkin, il direttore sportivo Tony D’Amico e Gian Piero Gasperini, un incontro che servirà a definire le strategie del club sia sul fronte degli acquisti sia su quello delle cessioni. La priorità resta l’arrivo di un esterno offensivo. In cima alla lista dei desideri del tecnico continua a esserci Endrick, ma la trattativa con il Real Madrid si presenta tutt’altro che semplice e nei prossimi giorni la Roma cercherà di capire se esistono i margini per imbastire l’operazione. Parallelamente, D’Amico continua a lavorare per Diego Moreira dello Strasburgo, profilo individuato per rinforzare la fascia, con un’operazione a titolo definitivo che potrebbe superare i 30 milioni di euro. Resta vivo anche l’interesse per Crysencio Summerville: dopo i contatti con l’entourage del giocatore, l’esterno avrebbe aperto al trasferimento nella Capitale, anche se la richiesta del West Ham, superiore ai 50 milioni di euro, rappresenta ancora un ostacolo. Sullo sfondo, infine, rimane Alejandro Garnacho, pista che potrebbe riaccendersi qualora il Chelsea aprisse a un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Nel vertice si parlerà anche delle uscite. La proprietà considera Mile Svilar e Niccolò Pisilli incedibili, nonostante le offerte ricevute, mentre resta aperto il futuro di Matías Soulé e Manu Koné. Per l’argentino è concreto l’interesse del Sunderland, mentre sul centrocampista continua a muoversi soprattutto il Manchester United, con il Chelsea al momento più defilato.