Mancini e Cristante rinnoveranno con la Roma: per il centrocampista scadenza nel 2028, il difensore fino al 2029

La Roma blinda due dei suoi leader. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Gianluca Mancini e Bryan Cristante firmeranno entrambi un nuovo contratto con il club giallorosso. Come riferisce il giornalista, il piano è stato confermato dopo il raggiungimento di un accordo verbale tra le parti e nelle prossime settimane si procederà con la definizione e la firma dei nuovi contratti. Romano ha inoltre smentito le indiscrezioni che nelle scorse settimane avevano accostato Mancini all’Inter, sottolineando come il difensore non sia mai stato realmente vicino al club nerazzurro: per la Roma, infatti, il capitano è sempre stato considerato incedibile.

🚨🟡🔴 Gianluca Mancini and Bryan Cristante will both sign new deal at AS Roma.



Plan confirmed after verbal agreement reached.



Inter were never close to Mancini despite reports as he’s untouchable for Roma. pic.twitter.com/pMVEVhgL9j — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2026

Arrivano ulteriori indiscrezioni sui rinnovi di Bryan Cristante e Gianluca Mancini. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, il contratto del centrocampista sará prolungato fino al 2028, mentre quello del difensore avrà scadenza nel 2029.

Cristante rinnoverà con la @OfficialASRoma fino al 2028. Per Mancini, invece, la nuova scadenza sarà il 2029. Entrambi alle firme @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 15, 2026

Arriva anche la conferma di Fabrizio Romano, che sul suo canale Whatsapp conferma il rinnovo di Gianluca Mancini fino al 2029. Questo accordo è stato fortemente voluto da Gian Piero Gasperini.