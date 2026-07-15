News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Mancini e Cristante rinnoveranno con la Roma: per il centrocampista scadenza nel 2028, il difensore fino al 2029

Altre
di AlessandroLM
mercoledì, 15 luglio 2026 alle 18:30
cristante mancini roma udinese
Aggiungi come fonte preferita su Google
La Roma blinda due dei suoi leader. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Gianluca Mancini e Bryan Cristante firmeranno entrambi un nuovo contratto con il club giallorosso. Come riferisce il giornalista, il piano è stato confermato dopo il raggiungimento di un accordo verbale tra le parti e nelle prossime settimane si procederà con la definizione e la firma dei nuovi contratti. Romano ha inoltre smentito le indiscrezioni che nelle scorse settimane avevano accostato Mancini all’Inter, sottolineando come il difensore non sia mai stato realmente vicino al club nerazzurro: per la Roma, infatti, il capitano è sempre stato considerato incedibile.
Arrivano ulteriori indiscrezioni sui rinnovi di Bryan Cristante e Gianluca Mancini. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, il contratto del centrocampista sará prolungato fino al 2028, mentre quello del difensore avrà scadenza nel 2029.
Arriva anche la conferma di Fabrizio Romano, che sul suo canale Whatsapp conferma il rinnovo di Gianluca Mancini fino al 2029. Questo accordo è stato fortemente voluto da Gian Piero Gasperini.

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-07-02 at 09.46.39

L'Elisea Maison de Charme: prenota il tuo luglio in offerta nel cuore di San Marco di Castellabate

lug 02, 6:00

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...

kone

Calciomercato Roma, Koné è un obiettivo del Manchester United: contatti con l'entourage, nessuna offerta ai giallorossi

lug 15, 22:32

Il futuro di Manu Koné potrebbe essere in Premier League. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il Manchester United ha avviato i contatti con l'entourage del centrocampista della Roma, individ...

IMG_1358

Trigoria, terzo giorno di allenamento per la Roma (FOTO)

lug 15, 21:19

Continua la preparazione della Roma di Gian Piero Gasperini per la prossima stagione. Terzo giorno di lavoro a Trigoria per i giallorossi. La Roma si è da poco riunita a Trigoria per iniziare la prepa...

bologna roma gasperini

Vertice di mercato in casa Roma: Friedkin, D’Amico e Gasperini fanno il punto tra acquisti e cessioni

lug 15, 18:58

Sono ore decisive per il mercato della Roma. Nelle prossime 48 ore è previsto un summit tra il vicepresidente Ryan Friedkin, il direttore sportivo Tony D’Amico e Gian Piero Gasperini, un incontro che...

NOTIZIE POPOLARI
images (30)

Calciomercato Roma: Moreira sempre più vicino. Ingaggio da 2 milioni di euro. Si tratta sulla futura rivendita

lug 15, 11:21
parma roma kone

Calciomercato Roma, Rio Ferdinand sicuro: "Koné andrà al Manchester United. Affare da 53 milioni di euro"

lug 15, 11:36
images (31)

Calciomercato Roma: Summerville è la prima scelta di Gasperini. I giallorossi fissano la deadline per cercare di affondare il colpo

lug 15, 13:35
nusa

Calciomercato Roma, c'è anche Nusa per l'attacco: D'Amico può avvicinarsi alle richieste del Lipsia

lug 15, 8:25
bologna roma gasperini

Vertice di mercato in casa Roma: Friedkin, D’Amico e Gasperini fanno il punto tra acquisti e cessioni

lug 15, 18:58
crysencio summerville

Calciomercato Roma, incontro positivo con gli agenti di Summerville: la situazione

lug 15, 00:01
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Trigoria, l'allenamento di martedì 14.07.2026

Trigoria, l'allenamento di martedì 14.07.2026

Loading