Mancini e Cristante rinnoveranno con la Roma: per il centrocampista scadenza nel 2028, il difensore fino al 2029

🚨🟡🔴 Gianluca Mancini and Bryan Cristante will both sign new deal at AS Roma.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2026
Plan confirmed after verbal agreement reached.
Inter were never close to Mancini despite reports as he’s untouchable for Roma. pic.twitter.com/pMVEVhgL9j
Cristante rinnoverà con la @OfficialASRoma fino al 2028. Per Mancini, invece, la nuova scadenza sarà il 2029. Entrambi alle firme @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 15, 2026
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