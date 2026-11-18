C'è chi li chiama "problemi (legati al fatto che bisogna decidere chi escludere), altri ballottaggi. Poi arrivae li definisce risorse. Sì, perché avere finalmente a disposizione, Soulé e Mora è un toccasana per il tecnico di Grugliasco che per farvi capire come la pensa, si augurerebbe di avere non solo i tre ma anche Pellegrini (che sta provando a recuperare per Roma-Juve ma rischia di tornare nel 2027) e a gennaio ha chiesto altri due attaccanti laterali. Nell'attesa, finalmente torna Paulo che aldilà di tutte le statistiche e i numeri che vogliono la Roma segnare di più quando lui non c'è (16 reti in 8 gare con la Joya, 23 gol in 7 senza), resta il fuoriclasse di Trigoria. (..) A Parma, quindi, cona nella prima di 7 partite (5 di campionato e due di Champions) che diranno molto di più sulla stagione giallorossa. Inutile girarci intorno: l'occasione, dando un'occhiata al calendario (Parma, Monza e Bologna prima di Lazio e Juve) sembra correre più sui binari della serie A rispetto a quelli europei (Psg e Sporting). Le prossime tre gare possono rappresentare il trampolino di lancio in vista del derby, magari sfruttando qualche passo falso dei biancocelesti e dell'Inter. (...) Sinora nelle quindici gare stagionali disputate si sono divisi le maglie, complice l'infortunio di Paulo, più di quanto si poteva immaginare. In qualsiasi caso, ma con piccole differenze. Perché se è vero che i tre contribuiscono aquasi il 50% dei gol (19 su 41, il 46,3%) (Dybala 4 assist, Mora 4 gol 2 assist, Soulé 4 gol e 5 assist), insieme hanno rendimenti diversi. La coppia più consolidata resta quella formata da Matias e Paulo schierata per 5 partite dal via nelle quali la squadra ha segnato un gole due assist, tutti di marca Soulé. In corsa invece contro l'Atalanta i due sudamericani sono stati invece decisivi con assiste rete di Matias più l'assist di Dybala. Al di là dei numeri è comunque apparso abbastanza chiaro come l'ex Frosinone senza la Joya si trasformi. (...) Con uno sguardo a Parma, ad oggi la coppia con più possibilità di scendere in campo è quella formata da, anche se Paulo non gioca una gara ormai da un mese. Matias, infatti, sarà protagonista questa notte (il via alla mezzanotte italiana) contro il Costarica e tornerà a Trigoria soltanto nella giornata di giovedì. (...)