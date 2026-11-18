Il più è stato fatto o quasi. La Roma si è messa già alle spalle gli scogli Inter, Como e Napoli riuscendo ad uscirne indenne. Tre pareggi tra qualche rimpianto, ma la strada è sicuramente quella giusta. Anche perché nei principali cinque campionati europei sono solamente altre tre le squadre che possono vantarsi di essere ancora imbattute (Lazio, Borussia Dortmund e Bayern Monaco). Inoltre, i giallorossi hanno già affrontato e battuto l'Atalanta e il Cagliari di Pisacane che è tra le cosiddette piccole è tra le rivelazioni della Serie A. Sabato si riparte dopo l'ultima pausa del 2026 e il calendario nelle prossime sette sorride. La prima gara è in programma è quella contro il Parma di Gilardino che naviga nelle zone basse della classifica insieme al Monza terzultimo che sarà ospite all'Olimpico il 29 novembre. Due partite alla portata della Roma che in mezzo affronterà il Paris Saint Germain al Parco dei Principi. A dicembre l'asticella si alzerà. Prima il Bologna al Dall'Ara, ma i rossoblù non spaventano come gli anni scorsi nonostante la cura Palladino stia dando i suoi frutti. Prima di Natale le sfide al cardiopalma con Lazio e Juventus poi l'anno comincerà con il Frosinone (all'Olimpico) e col Venezia (attualmente penultimo) in trasferta. (...) Le difficoltà nei big match rimangono, ma la squadra ha dimostrato di non inciampare più negli impegni - almeno sulla carta - più agevoli. Dal girone di ritorno della passata stagione ha preso una consapevolezza diversa e le sfide contro le squadre che poi hanno concluso il campionato dal lato destro della classifica non sono state un problema. Su 30 punti disponibili i giallorossi ne hanno raccolti ben 27. (...) Tra tre giorni i giallorossi torneranno in campo, ma i tifosi residenti nel Lazio ancora non sanno se potranno viaggiare verso Parma. Era attesa ieri la decisione dell'ONMS sulla vendita dei biglietti, ma il comunicato in serata ha deluso i romanisti. È stato tutto rimandato al CASMS e l'Osservatorio ha invitato «le Leghe competenti ad interessare le società organizzatrici per non far avviare la vendita dei tagliandi». Il club giallorosso è al lavoro con le autorità da diversi giorni per permettere l'apertura del set-tore ospiti e nella giornata di oggi è attesa una risposta. Potrebbe essere la dodicesima trasferta vietata del 2026.

(Il Messaggero)