Un Soulé mai visto: gol pesanti, assist. Il nuovo Matias si è preso la Roma

Ha scelto la strada dei grandi: nessuna esitazioni, solo gol pesanti e assist preziosi. Con quel baricentro basso, il pallone incollato al sinistro e lo sguardo già proiettato oltre la linea dei difensori, maturità definitiva(...) un’imprevedibilità che sposta l’inerzia e ribalta i piani dei difensori avversari, regalando alla manovra la verticalità richiesta dal gioco d’attacco di Gasperini. Con quel baricentro basso, il pallone incollato al sinistro e lo sguardo già proiettato oltre la linea dei difensori, il “nuovo” Matias Soulé si è preso la Roma con un inizio di stagione che profuma didefinitiva(...), regalando alla manovra la verticalità richiesta dal gioco d’attacco di Gasperini.

l’argentino ha collezionato 770’ tra campionato e Champions con 3 gol e 3 assist. (...) Un salto di qualità di cui sta beneficiando la squadra (...) come hanno dimostrato – per dire – i gol pesanti contro l’Atalanta al 96’ (il 2-1 del sorpasso) e contro il Napoli, la rete cioè che ha avviato la rimonta giallorossa al Maradona. Così Matias, in coincidenza pure con l’assenza per infortunio di Dybala , ha preso per mano la Roma dimostrando con i fatti una crescita importante che ha sorpreso lo stesso Gasp. Dopo un’estate vissuta in bilico tra dubbi e voci di una partenza per esigenze di bilancio,(...) Un salto di qualità di cui sta beneficiando la squadra (...) come hanno dimostrato – per dire –, la rete cioè che ha avviato lagiallorossa al

Ma nel momento di maggiore difficoltà ha tirato fuori la garra, (...) incrementando numeri che parlano da soli: media di tiri in porta di 2,78 a partita e di dribbling riusciti di 2,22. Non sono stati, certo, tutti inizi facili e positivi, vedi il primo anno in giallorosso con De Rossi e Juric, ma dalla stagione successiva la musica è cambiata (...) Poi, purtroppo, la pubalgia ha complicato parecchio la stagione e, nel finale, Soulé non è riuscito ad imporsi finendo addirittura nella lista dei possibili partenti., (...) incrementando numeri che parlano da soli:

Soulé ha saputo aggiungere anche un lavoro nella doppia fase, spinta e pressing sui portatori di palla, che Gasperini vuole per garantire equilibrio. Ora che vede la stagione sotto un’altra luce, Mati può anche rivendicare un posto nell’Argentina (...) e attendere il rientro dell’amico Dybala per giocare insieme altre gare da protagonista. Il vero Soulé ha scelto la via dei big, è proprio vero, trasformando in nove giornate le aspettative in una consacrazione.

In fondo al tunnel quel ragazzo argentino (...) tre anni dopo si è preso la scena con la forza del suo talento, giustificando in pieno i 30 milioni spesi dalla Roma per prenderlo dalla Juve.

(Gasport)