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Trigoria, lavoro personalizzato per Dybala. Domani non ci sarà la conferenza stampa pre-Udinese (FOTO e VIDEO)

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di Paolo Rosi
dybala 3
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A Trigoria la squadra prosegue la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato. In vista della sfida di sabato, fissata per le ore 18:00 sul campo dell'Udinese, non è prevista alcuna conferenza stampa di vigilia.
Nel frattempo, nella seduta odierna Paulo Dybala ha svolto ancora un lavoro personalizzato per gestire il recupero dall'infortunio.
Dalle immagini del video dell'allenamento diffuso dal club sui social, la seduta odierna del gruppo è iniziata con un classico torello, seguito da un esercizio di potenziamento muscolare per le gambe. Dopo un'ulteriore parte di lavoro atletico, il gruppo ha chiuso l'allenamento con la consueta partitella a campo ridotto.
P. Exequiel Dybala

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