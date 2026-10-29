Roma-Sporting Cp: al via la vendita dei biglietti

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Wesley, in un'intervista a 'Espn', ha raccontato i momenti in cui è stato costretto a fermarsi nell'amichevole contro l'Egitto, infortunio che lo ha costretto a saltare il Mondiale il Brasile. Le sue...
Finisce in parità la sfida tra Fiorentina e Atalanta che chiude la 9a giornata di Serie A. La squadra di Sarri era passata in vantaggio al 41' con De Katelaere, la squadra di Vanoli la rimonta però ne...
È finita nel peggiore dei modi per Diaby Aboudramane. L’ex promessa della Roma Primavera, infatti, dovrà scontare nove anni di carcere per aver sequestrato Danilo Valeri in un sushi bar di Ponte Milv...
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