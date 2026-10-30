Svilar, slitta il rientro: tornerà dopo la sosta

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Nelle ultime uscite si sta mettendo in mostra Daniele Ghilardi, sempre più dentro le rotazioni di Gasperini. L'ex centrale del Verona ha attirato su di se l'interesse di parecchie squadre. Come scrive...
RETE SPORT - Il direttore tecnico dell’Udinese Gianluca Nani ha parlato ai microfoni dell'emittente radiofonica alla vigilia della sfida contro la Roma. Le sue parole: Che partita sarà domani? Le diff...
Udinese-Roma, match in programma domani alle ore 18, sarà diretto da Fabio Maresca. Il fischietto della sezione di Napoli dirigerà per la 22esima volta in carriera la Roma. Il bilancio con i gialloros...
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