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Svilar, slitta il rientro: tornerà dopo la sosta

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
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Il recupero procede bene, ma senza fretta. Mile Svilar non ci sarà nemmeno nelle prossime tre partite della Roma prima della sosta e tornerà, quindi, alla ripresa del campionato il 21 novembre contro il Parma. Il portiere, che poco meno di un mese fa ha rimediato in allenamento la frattura da stress del quinto dito del piede destro, è sbarcato ieri a Roma (...) Una visita di controllo (...) ha confermato i progressi ottenuti dalla terapia riabilitativa, ma anche ribadito i tempi di recupero iniziali e quindi sconsigliato un rientro affrettato (...) A Udine, Manchester e con il Sassuolo tra i pali ci sarà ancora Pierluigi Gollini (...).
Maggiori speranze, invece, le conserva Paulo Dybala, reduce da una lieve lesione al polpaccio ormai assorbita. La Joya,però, ieri ha svolto ancora lavoro personalizzato e quindi di certo non ci sarà domani ad Udine. La speranza dell'argentino rimane quella di essere tra i convocati per la sfida di Champions contro il Manchester United.
Più probabile rivederlo in campo contro il Sassuolo il 7 novembre, quando dovrebbe rivedersi (almeno in panchina) anche il centrocampista Manu Koné.
(Gasport)
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