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Tra mille polemiche Mourinho recupera tutti

La penna degli Altri
di FedericoL
Mourinho
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Che non sarà di certo una partita come le altre è abbondantemente scontato. Vuoi perché Roma-Real Madrid si porta dietro da sempre un fascino particolare, oppure vuoi perché il ritorno a Roma di un allenatore come Mourinho non può che caricare emotivamente di significato ancor di più la partita, la serata di domani si preannuncia particolarmente elettrica.Così com’è altrettanto elettrica l’aria in casa Madrid di questi ultimi tempi. I blancos non stanno vivendo il loro miglior periodo in termini di rapporti con gli arbitri e con la stampa e in questo, neanche a dirlo, Mourinho sta trovando il suo pane quotidiano. (...) In tutto questo si pensava che, nella partita di Champions League contro la Roma, il Real Madrid avrebbe dovuto fare a meno di Konatè, Valverde e lo stesso Mbappé a causa di alcuni infortuni rimediati prima della maxi sosta per gli impegni della nazionali.Nulla di fatto. Contro il Villareal hanno giocato regolarmente e quindi di conseguenza saranno a disposizione di Mourinho anche contro la Roma. (...) Alle 18 di questa sera è prevista la conferenza stampa di presentazione del tecnico portoghese, che risponderà alle domande di quella stampa con la quale ha spesso avuto accesi confronti nel corso della sua avventura romanista. Per alcuni un ritorno a casa, per altri una partita come le altre. (...)
(Il Romanista)
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