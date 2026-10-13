Tra mille polemiche Mourinho recupera tutti

L'ex esterno di Roma e Inter, Amantino Mancini, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlamdo della sfida dei giallorossi contro il Real Madrid e del suo connazionale, Wesley. Gasp c...
Nemrneno il tempo di digerire il pari di Como che la Roma torna in campo. E non in una gara qualunque, ma contro il Real Madrid di un 'certo' José Mourinho che rimarrà per sempre nei cuori dei tifosi....
Due partite, due sold out, un'unica grande passione. L'Olimpico si prepara a vestirsi a festa per le sfide contro il Real Madrid e il Genoa, in una settimana speciale che riporterà a Roma José Mourinh...
Riflessioni in ordine sparso, aspettando l'abbraccio con Mou. La Roma dì Como? Non male. Tornare dalla gita al lago con un "puntarello" e un clean sheet dopo aver giocato (recupero compreso) un tempo...
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