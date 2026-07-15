Summerville nel mirino. Spunta Endrick del Real

LEGGO (F. BALZANI) - L'accelerata c'è stata, come sperava Gasperini. Ma per ora nessuna fumata bianca. Ieri a Trigoria è sbarcato Ryan Friedkin e in poche ore la Roma ha intensificato il pressing su tre trattative di mercato. La prima (sorprendente) porta a Summerville. L'olandese, che sembrava ormai lontano, ha riaperto la porta dopo l'affare sfumato col Manchester United. Il suo agente, che era a Roma per portare Doekhi alla Lazio, ha parlato con la dirigenza giallorossa e ricevuto una proposta per un quadriennale da 4 milioni più bonus. Summerville ci rifletterà e nel frattempo sta "subendo" il pressing di Malen, suo compagno in Nazionale. Più semplice convincere il West Ham che ha sempre chiesto 50 miloni, la Roma per ora è intenzionata ad offrirne 40 più bonus, una forbice colmabile.

L'alternativa resta Garnacho. In questo caso la Roma ha proposto al Chelsea un prestito da 5 milioni con diritto di riscatto da 35 che diventa obbligo in base alle presenze. I Blues vorrebbero cederlo a titolo definitivo, ma stanno valutando l'offerta. La terza via, quella che ha fatto registrare maggiori progressi, è quella che porta a Diego Moreira dello Strasburgo che ha già detto sì alla Roma.

Poi occhio alle sorprese per la fascia destra: la Roma ha chiesto Endrick in prestito secco al Real Madrid considerato che il brasiliano in Spagna non troverebbe spazio a causa dell'alta concorrenza. Prima serve il sì di Mourinho che con i Friedkin non ha certo un rapporto idilliaco. Brutte notizie, invece, dopo la prima giornata completa di allenamento: infortunio per Robinio Vaz che ha rimediato una lesione di primo al collaterale mediale del ginocchio. Infine una novità sullo stadio: il 27 luglio inizierà la Conferenza dei Servizi che dovrebbe portare all'approvazione definitiva al progetto di Pietralata entro metà settembre.