Summerville con Endrick. Gasp attende

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Un Mondiale con vista Trigoria. Summerville, Nusa, Diego Moreira e per ultimo (non certo per importanza) Endrick. La Roma pensa in grande e avanza con decisione nell'idea, tramutata da diverse ore in concreta intenzione, di andare a dama per uno o più protagonisti del Mondiale ancora in corso. Elementi di assoluto livello e futuribilità, giocatori in grado sin da subito di alzare il livello di competitività della Roma ma anche di poter crescere, a dismisura, sotto le indicazioni di Gasperini. [...]

D'Amico è arrivato ad un passo dal chiudere per Crysencio Summerville del West Ham ma pienamente in ballo per avvicinarsi alle richieste del Lipsia per Nusa, obiettivo che ha volato sotto i radar mediatici nelle ultime settimane. Per l'olandese ci sono stati contatti nelle ultime ore con gli agenti del calciatore: operazione che si potrebbe chiudere attorno ai 40 milioni di euro, con l'ingaggio del calciatore assolutamente alla portata dei parametri del club giallorosso (siamo sotto i 4 milioni di euro). Ci sarebbe anche la clausola da 45 milioni, da pagare tutta e subito, ma decisamente sconveniente per la Roma. Si tratta e nelle prossime ore se ne saprà di più.

Quindi si chiude no? Sì, se le cifre dovessero essere approvate dal West Ham, si potrebbe chiudere. Ma c'è anche Antonio Nusa sullo sfondo, e che sfondo verrebbe da dire. Operazione sulla carta ben più onerosa rispetto a quella che porta all'esterno olandese, ma senza dubbio anche più affascinante. Sono in agenda dei contatti chiarificatori in tal senso, tali che metteranno poi la Roma di fronte ad un bivio: stringere su Summerville o "aggredire" il colpo Nusa, senza che nessuno abbia troppo tempo per calibrare eventuali strategie di risposte. [...]

La dinamite nel mancino, tecnica purissima e un potenziale ancora indefinito. Endrick è l'ultima idea per l'attacco giallorosso, un'operazione che si può pensare di chiudere solo in prestito, visto quanto il Real Madrid creda fortemente nel ragazzo ma che rischia di essere un po chiuso dalle rotazioni nella stagione seguente.