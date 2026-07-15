Gasperini vuole già accelerare

Dammi tre parole: sole, cuore e Roma. Nel blindatissimo centro sportivo Fulvio Bernardini, la squadra di Gasperini ha mandato in archivio ieri il secondo giorno del ritiro precampionato, dormendo di nuovo all'interno della struttura. Niente sconti a Trigoria: si suda, si fa gruppo, si corre e si inizia a mettere benzina nelle gambe, quella che servirà per l'intera stagione, per affrontare il triplo impegno. cioè campionato, Coppa Italia e Champions League. Ovviamente si sfruttano le ore meno calde per gli allenamenti. L'allenatore, infatti, ha scelto di andare subito sul "pesante" con delle doppie sedute: la prima viene svolta alle 8 del mattino, mentre la seconda alle 18, all ora dell'aperitivo, quando l'afa diventa quantomeno sopportabile. La parola d'ordine? Intensità. Con e senza palla.

Gasperini è molto contento dell'impatto. Perché ha ritrovato i giocatori già in buona condizione grazie al programma personalizzato preparato dallo staff e poi eseguito durante le vacanze da Cristante e compagni. Hermoso sembra avere dieci anni in meno, Dybala è il solito ragazzino, lo stesso discorso ovviamente vale per Mancini, tirato a lucido e pronto per iniziare ogni sessione come fosse l'ultima della sua vita. Probabilmente a tutti manca il ritmo di una partita, ma un primo assaggio ci sarà domani nel test a porte chiuse contro la Sorianese, realtà che milita in Eccellenza.

Ieri Ryan Friedkin ha guardato dal suo ufficio l'allenamento della Roma. Una vicinanza... vera. I suoi occhi hanno seguito ogni singola goccia versata sul rettangolo verde. La proprietà vuole far sentire la propria presenza in questa fase delicata. [...]

Una menzione speciale se la merita Wesley, che incarna lo spirito che pretende Gasperini così come ogni tifoso della Roma. L'esterno, dopo aver saltato il Mondiale con il Brasile di Ancelotti per infortunio, è rientrato in città e ha smaltito la lesione in tempi record, aggregandosi subito al gruppo. La prima tegola stagionale arriva però da Robinio Vaz che ha riportato una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro: starà fuori un mese.

(Corsport)