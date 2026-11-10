Sulla continuità il peso dell'Europa

CORRIERE DELLO SPORT (A. POLVEROSI) - Sedici agosto, stadio Olimpico, trentaduesimo di Coppa Italia, Lazio-Mantova 0-2. Otto giorni dopo al Dall'Ara, Bologna-Lazio 0-1. La settimana successiva Lazio-Genoa 1-0 (...)

Vero che la continuità di prestazioni è un obiettivo quasi impossibile da raggiungere soprattutto per chi gioca in Europa, ma in questo campionato stiamo esagerando. Dai un giudizio e subito lo devi correggere. Fatta eccezione per la Lazio che non ha partite in mezzo alla settimana, in parte il Como e in parte l'Inter se restiamo al campionato, nessun'altra sta marciando con regolarità. O meglio, in senso negativo una c'è, il Napoli, che balbetta dalla terza giornata e per ora non dà segnali di ripresa (...)

La crescita della Roma è evidente in campionato e meno in Champions. Le rimonte subite contro Real Madrid e Manchester United danno l'idea di una squadra che, a quei livelli, dopo aver dominato perde di equilibrio. Eppure il calcio di Gasperini ha davvero un timbro europeo. Gasp era così anche con l'Atalanta, avanti a tutti. Però mancava qualcosa, qualcosina, per mettere le mani su tutto.