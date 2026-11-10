Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Addio agli 0-0 e 98 gol in più rispetto al 2025

La penna degli Altri
di R.P.
mALEN MANCINI
Aggiungi come fonte preferita su Google
Il nostro campionato ha riscoperto il piacere del gol. Ne arrivano a cascata: 98 in più della scorsa stagione. Gesti che entusiasmano i tifosi, moltiplicano le emozioni, insieme alle esultanze. Inevitabile che nascano anche dei dubbi, in una calcio nazione tradizionalmente più coperta che spregiudicata (...)
Finora sono entrati nei tabellini 342 gol, con una media di 3,11 a partita. E' il secondo dato più alto delle ultime 10 stagioni. Soltanto nel 2020-21, annata chiaramente influenzata da quella precedente spezzata dal Covid, la cifra era superiore con 355 gol. Certe spensieratezze delle difese erano anche imputabili allo stravolgimento dei tempi della preparazione. Campionato terminato il 2 agosto, appunto per la pandemia, e nuovo torneo iniziato il 19 settembre (...)
Due gli zero a zero fino al momento. La prima è stata quella meno pronosticata di partita: Como-Roma, 12 ottobre, decima giornata. Cronologicamente alla gara numero 54. La seconda invece è finita in bianco quasi per caso: Parma-Udinese, turno infrasettimanale. Per caso perché si è verificato un serio assalto a questo tipo di risultato: un calcio di rigore che il portiere dell'Udinese Okoye ha respinto (...)
I motivi sono perché finalmente si gioca di più. Le nuove regole ereditate dal Mondiale hanno ridotto i tempi morti. Inoltre una mentalità coraggiosa, più aperta a colpire che a preservare. Al secondo anno con Gian Piero Gasperini la Roma è passata da 12 a 31 reti, migliore di tutta la Serie A. Se l'Inter è costante nei suoi ritmi, la Lazio capolista ha un incremento di 12 reti in più.
(Gasport)
RomaASROMAGasperini

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

a Ritiro Roma Gasperini Friedkin

Gasp-Friedkin: rapporto più rarefatto dopo l'arrivo di Galantic. Il tecnico vorrebbe la proprietà più vicina alla squadra

Si avvicina il mercato di gennaio e la priorità di Gasperini resta un esterno offensivo. Come scrive Repubblica, però, dialogo diretto tra Gasp e i Friedkin si è rarefatto dopo l'arrivo dell'ad John G...

vincenzo vivarini allenatore teramo calcio lega pro allenatore

Vivarini: "Ho allenato Kvernadze a Frosinone, è pronto per il grande salto”

RETESPORT - Vincenzo Vivarini, ex allenatore tra le altre del Frosinone, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica parlando di Kvernadze, che piace tanto alla Roma. Le sue parole:   Kverna...

Mahamadou-Nagida-1

Calciomercato Roma, occhi puntati sul giovane Mahamadou Nagida. C'è la concorrenza di mezza Europa

A 21 anni Mahamadou Nagida si è imposto come uno dei migliori terzini sinistri della Ligue 1. Il laterale del Rennes infatti ha attirato su di se l'interesse di molte squadre. Come riporta il portale...

NOTIZIE POPOLARI
Molina

La Roma dice no all'Argentina: niente convocazione per Molina

Cristante

Italia, Mancini sulla mancata convocazione di Cristante: "Lo conosciamo, non c'è bisogno di provarlo. Ora ci servono altre soluzioni"

Gasperini D'Amico

Gasperini vuole rinforzi: durante la sosta programmato un incontro societario a Trigoria

Rabiot

Rabiot, scoppia la polemica contro gli arbitri: "Mentire continuamente non vi farà andare avanti"

lotito

Giovani tifosi della Roma a Lotito: "Resta, resta, resisti" (VIDEO)

Xavi

Olanda, Xavi su Malen: "Dobbiamo dargli fiducia e spiegargli cosa ci aspettiamo da lui in quel ruolo"

VAI AL CANALE
Foto
Roma-Sassuolo 17.11.2026

Roma-Sassuolo 17.11.2026

Trigoria, allenamento pomeridiano 05.11.2026

Trigoria, allenamento pomeridiano 05.11.2026

Loading