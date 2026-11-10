Addio agli 0-0 e 98 gol in più rispetto al 2025

Il nostro campionato ha riscoperto il piacere del gol. Ne arrivano a cascata: 98 in più della scorsa stagione. Gesti che entusiasmano i tifosi, moltiplicano le emozioni, insieme alle esultanze. Inevitabile che nascano anche dei dubbi, in una calcio nazione tradizionalmente più coperta che spregiudicata (...)

Finora sono entrati nei tabellini 342 gol, con una media di 3,11 a partita. E' il secondo dato più alto delle ultime 10 stagioni. Soltanto nel 2020-21, annata chiaramente influenzata da quella precedente spezzata dal Covid, la cifra era superiore con 355 gol. Certe spensieratezze delle difese erano anche imputabili allo stravolgimento dei tempi della preparazione. Campionato terminato il 2 agosto, appunto per la pandemia, e nuovo torneo iniziato il 19 settembre (...)

Due gli zero a zero fino al momento. La prima è stata quella meno pronosticata di partita: Como-Roma, 12 ottobre, decima giornata. Cronologicamente alla gara numero 54. La seconda invece è finita in bianco quasi per caso: Parma-Udinese, turno infrasettimanale. Per caso perché si è verificato un serio assalto a questo tipo di risultato: un calcio di rigore che il portiere dell'Udinese Okoye ha respinto (...)

Gian Piero Gasperini la Roma è passata da 12 a 31 reti, migliore di tutta la Serie A. Se l'Inter è costante nei suoi ritmi, la Lazio capolista ha un incremento di 12 reti in più. I motivi sono perché finalmente si gioca di più. Le nuove regole ereditate dal Mondiale hanno ridotto i tempi morti. Inoltre una mentalità coraggiosa, più aperta a colpire che a preservare. Al secondo anno con. Se l'Inter è costante nei suoi ritmi, la Lazio capolista ha un incremento di 12 reti in più.

(Gasport)