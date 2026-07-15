Stop Vaz: lesione al collaterale

IL TEMPO (L. PES) - Primo giorno e primo infortunio: si ferma Robinio Vaz. Il giovane attaccante francese nel primo giorno di ritiro a Trigoria una lesione di primo grado al collaterale mediale del ginocchio destro, lo stop sarà di circa due settimane. Un infortunio che rischia di complicare le cose anche in chiave mercato dato che l'attaccante poteva rientrare nei discorsi di prestito per provare a giocare con continuità. Intanto la preparazione prosegue nel centro sportivo giallorosso dove anche oggi, cosi come ieri, andrà in scena una doppia seduta di allenamenti. La prima alle 8 del mattino e la seconda alle 18, orari volti a preservare il più possibile i calciatori dal forte caldo di queste ultime ore.

Domani, invece, è previsto il primo dei due allenamenti congiunti con la Primavera, mentre l'altro sarà domenica. I calciatori, che hanno cominciato lunedì la preparazione pre-stagionale, hanno iniziato col lavoro atletico e le corse all'interno del Fulvio Bernardini proprio come lo scorso anno. Nel frattempo i dipendenti dell'AS Roma hanno annunciato lo stato di agitazione in seguito al riposizionamento di 38 persone nei Roma Store. «Un licenziamento mascherato» sostengono i dipendenti che ricorrono agli strumenti sindacali contro la spending review dell'azienda.