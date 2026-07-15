Stadio della Roma, lunedì 27 luglio la prima conferenza dei servizi

Partite ufficialmente le convocazioni per la seduta della Conferenza di servizi decisoria, l'organismo tecnico che dovrà esaminare nel dettaglio il progetto dello stadio della Roma a Pietralata. Come previsto nell'ordinanza del Commissario stadi Uefa 2032, l'ingegner Massimo Sessa, la seduta si terrà lunedì 27 luglio, alle 10 di mattina, nella sede del Consiglio superiore dei Lavori pubblici a via Nomentana. Sono 50 i diversi soggetti che hanno ricevuto la convocazione: 8 diversi uffici e dipartimenti della Regione, 16 del Comune, due della Città Metropolitana. Poi, Palazzo Chigi, il Ministero dello Sport, quello dell'Economia e quello dei Trasporti e Infrastrutture.

Soprintendenza, Questura, Prefettura, Vigili del Fuoco, Asl, vari Enti, da Roma Natura all'Enac e l'Enav e così via. I soggetti invitati potranno anche partecipare da remoto anche se «è gradita» la presenza.

(Il Messaggero)