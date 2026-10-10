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Roma, sprint di Mora: ballottaggio con Soulé per un posto a Como

La penna degli Altri
di FedericoL
mora
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Il gol in rovesciata ha fatto il giro del mondo. O almeno di quello giallorosso. Eccolo, ultracondiviso sugli smartphone dei tifosi. Che, in astinenza da campionato e Champions League, si sono almeno goduti le imprese dei romanisti con le nazio-nali. Rovesciata, si diceva. Rovesciata virale. Quella di Rodrigo Mora con l'Under 21 portoghese è una perla. Difficile da replicare, ma sufficiente a solleticare la curiosità di Gian Piero Gasperini. L'allenatore pare infatti intenzionato a dare una maglia da titolare al talento arrivato dal Porto. Partito fortissimo, ha vissuto qualche passaggio a vuoto. Ma la qualità non manca. E, alle 12.30 di domani, contro il Como dei palleggiatori diretti da Cesc Fabregas ne servirà tanta. (...) Dietro ci saranno i collaudatissimi Mancini, Ndicka e Hermoso. Davanti, come detto, Mora spera di completare il tridente con i big Dybala e Malen. A proposito di veterani, chiede spazio anche Lorenzo Pellegrini. Dopo sei mesi dall'ultima presenza in giallorosso, l'ex capitano è pronto per mettere nel motore i primi minuti di questa stagione. Se ne parlerà nel secondo tempo, ma con Gasp non si sa mai. Discorso a parte quello che ri-guarda il centrocampo. Con Cri-stante fuori gioco — il ginocchio destro fa i capricci — è ballottaggio tra De Roon e Pisilli. L'olande-se potrebbe trovare la sua prima maglia da titolare. Da equilibratore. L'azzurrino, invece, può garantire corsa e inserimenti. Magari sfruttando le imbeccate di Mora e Dybala. (...)
(La Repubblica)
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