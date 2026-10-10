Roma, sprint di Mora: ballottaggio con Soulé per un posto a Como

Everton, Moyes: "La cessione dei Friedkin? Sono rimasto sorpreso. Pensavo restassero a lungo ma qualcosa si poteva intuire visto il mercato estivo"

ott 10, 11:11

Nella giornata di ieri il Gruppo Friedkin ha confermato l'apertura alla cessione dell'Everton. Una notizia che ha colto di sorpresa l'allenatore David Moyes, che in conferenza stampa ha commentato la...