ROMA-SLOVAN BRATISLAVA: le probabili formazioni dei quotidiani. Pellegrini e Soulé dietro Malen. Lulli favorito su Molina

Okaka: "Io al posto di Francesco? Una sorpresa. Con Gasperini si può puntare al top"

ott 20, 10:54

Okaka, se la ricorda la notte di Bratislava e lei titolare al posto di Totti?Pochissimo, del resto sono passati tanti anni. Mi sono sorpreso, questo sì, quando il mister ha detto che sarei partito tit...