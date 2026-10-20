NewsCampionatoCoppe europeeCoppa ItaliaInterviste A.S. RomaInterviste PartitaNazionaliSettore giovanileSocial networkQuota e scommesseAltreMatchcenterTrigoriaAllenamentiComunicati AS RomaBigliettiMercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

ROMA-SLOVAN BRATISLAVA: le probabili formazioni dei quotidiani. Pellegrini e Soulé dietro Malen. Lulli favorito su Molina

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
squadra
Aggiungi come fonte preferita su Google
La Roma torna in campo questa sera alle 21:00 allo Stadio Olimpico contro lo Slovan Bratislava, nella terza giornata della fase campionato di Champions League. Davanti a Gollini il terzetto dovrebbe essere composto da Mancini, Balerdi ed Hermoso, mentre in mezzo al campo spazio ancora a de Roon e Pisilli.
Sulla trequarti torna Lorenzo Pellegrini, affiancato da Soulé, alle spalle di Malen, di nuovo titolare dopo aver scontato la squalifica in campionato. Wesley è atteso sulla fascia sinistra, mentre resta aperto il ballottaggio sulla corsia opposta, con Lulli in vantaggio su Molina.
GAZZETTA DELLO SPORT: Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen.
CORRIERE DELLO SPORT: Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen.
IL TEMPO: Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen.
IL MESSAGGERO: Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen.
CORRIERE DELLA SERA: Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen.
LEGGO: Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen.

Leggi anche

Gasp alla carica: "Servono 10 punti per andare avanti"Gasp alla carica: "Servono 10 punti per andare avanti"
L’Olimpico indossa il vestito di gala: oltre 63mila sugli spaltiL’Olimpico indossa il vestito di gala: oltre 63mila sugli spalti
Roma conta solo vincereRoma conta solo vincere
pellegriniBobby MalenSouléLulli

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

50149334b0f571227449bc2a75c2cbbd-93799-oooz0000

Infortunio per Alaba: a rischio la gara contro la Roma (COMUNICATO)

Si è fermato Alaba, il difensore ex Real Madrid adesso all'Udinese. I bianconeri, con una nota apparsa sul proprio sito, hanno comunicato quanto segue.  "Udinese Calcio comunica che David Alaba ha ri...

totti oltre 4

Totti e l'esilarante racconto della visita alla prostata: "E tu cosa vuoi fare con quel dito" (VIDEO)

Francesco Totti ieri sera ha presentato il suo libro, "Oltre", scritto insieme ad Alessandro Alciato, al Brancaccio. Alla fine ha raccontato un episodio particolare, una visita alla prostata che il su...

bltfff460692602f08f

Okaka: "Io al posto di Francesco? Una sorpresa. Con Gasperini si può puntare al top"

Okaka, se la ricorda la notte di Bratislava e lei titolare al posto di Totti?Pochissimo, del resto sono passati tanti anni. Mi sono sorpreso, questo sì, quando il mister ha detto che sarei partito tit...

NOTIZIE POPOLARI
WhatsApp Image 2026-10-19 at 14.06.29

Conferenza stampa, GASPERINI: "Dybala non ci sarà, ha una minima lesione. Il recupero slitta di un paio di settimane. Malen e Castro insieme forse a partita in corso, ma non voglio snaturare la squadra"

Dybala

Stop Dybala: ha una piccola lesione. Ecco quando rientrerà l'argentino

totti oltre 2

Totti presenta il suo libro "Oltre": "Friedkin? Se non hanno voluto incontrarmi va bene così. Per la Roma ci sarò sempre". Gasperini in collegamento: "Rifacciamo una cena!" (FOTO e VIDEO)

WhatsApp Image 2026-10-19 at 14.07.31

Conferenza stampa, PELLEGRINI: "Gasperini è stato fondamentale. Il contratto di un anno è stata una scelta della società che io ho accettato. Voglio essere al 100% per aiutare la Roma"

totti slovan

Roma-Slovan Bratislava, Had: “Nel 2011 Totti era furioso per il cambio. La Roma ha una qualità enorme”

Gasperini (1)

GASPERINI: "Domani non possiamo pensare che sia una partita facile, troveremo una squadra preparata"

VAI AL CANALE
Foto
Totti presenta "Oltre" al Brancaccio 19.10.2026

Totti presenta "Oltre" al Brancaccio 19.10.2026

Trigoria: la rifinitura pre Slovan 19.10.2026

Trigoria: la rifinitura pre Slovan 19.10.2026

Loading