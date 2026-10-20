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Pellegrini: "Un anno fa l’addio pareva inevitabile"

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
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«L’anno scorso, a un certo punto, sembrava normale separarsi, Gasperini poi è stato fondamentale». Lo ammette senza esitazioni Pellegrini, quanto sia stato vicino a salutare la Roma, e quanto a cambiare il finale di questa storia ci abbia pensato l’allenatore che, un anno e un rinnovo più tardi, è seduto al suo fianco in conferenza stampa [...].
Alla vigilia di Roma-Slovan Bratislava, è tornato a parlare il numero 7, che stasera partirà dall’1’ in una gara fondamentale per il percorso dei giallorossi in Champions: «Sappiamo di dover vincere, ma è una pressione positiva» [...].
E sul contratto di nuovo in scadenza: «Si vedrà più avanti, penso soltanto a dare tutto per la Roma».
(Corsera)
pellegriniRoma-Slovan Bratislava

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