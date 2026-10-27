Roma senza sosta: c'è il Cagliari per ripartire

IL TEMPO (L. PES) - Il meglio deve ancora venire. Il pari a Napoli ha lasciato soddisfazione ma anche quel pizzico di rammarico per non aver vinto ancora una volta un big match. Per questo la Roma già da stasera vuole trasformare il mix di sentimenti in punti. Punti che da qui al derby dovranno essere per forza di cose l'unico obiettivo dei giallorossi che nelle prossime sei gare affronteranno Cagliari, Udinese, Sassuolo, Parma, Monza e Bologna. Fino alla pausa non ci sarà sosta per Gasperini che stasera riparte dall'Olimpico per riprendere la tabellina del tre interrotta a Napoli.

"Il nostro obiettivo è sempre quello di migliorarci, perché al miglioramento non c'è mai limite. Abbiamo sicuramente raggiunto un'identità precisa, un modo di stare in campo e di affrontare le partite che riusciamo a riproporre con continuità e ci sta dando dei risultati. Vogliamo quindi continuare su questa strada. C'è una crescita complessiva di tutta la rosa, ma anche crescita individuale di molti giocatori. Soprattutto in questo momento c'è un ambiente che ci spinge ad essere coraggiosi, propositivi, e ad affrontare anche le partire più difficili con la fiducia di poter fare bene la nostra parte".

Stasera il tecnico di Grugliasco ritroverà Dybala che sarà in panchina e potrebbe giocare uno spezzone finale mentre per Koné bisognerà attendere dopo la sosta. Conferme, al contrario, sulle buone sensazioni per Svilar: "Koné difficilmente riusciamo a recuperarlo prima della sosta. Svilar, invece, potrebbe dare dei passi avanti già questa settimana, verso giovedì, venerdì. Potrebbe quindi essere recuperato per la prossima settimana, ma col beneficio di inventario. Speriamo, perché riaverlo a disposizione per la partita di Manchester sarebbe il massimo, oppure per quella contro il Sassuolo".

Inevitabile vedere alcuni cambi contro i sardi rispetto alla gara di sabato e in vista della trasferta di Udine del 31 ottobre. Davanti a Gollini riposerà Hermoso che sarà sostituito da Balerdi carico dopo la doppietta al Maradona. Verso la conferma invece Ndicka al centro della difesa con Mancini insidiato da Ghilardi sul centrodestra. Pronto a rifiatare anche De Roon, che da Como ha giocato praticamente tutti i minuti. Con Pisilli ci sarà Cristante mentre sulle corsie Gasp potrebbe ruotare entrambe le fasce col ritorno di Lulli a destra e un ballottaggio tra Molina e Wesley dal lato opposto.

Pochi dubbi invece in attacco: c'è Mora insieme a Soulé alle spalle di Malen che va verso una nuova gara da titolare con Castro pronto a subentrare per risparmiargli minuti. Stasera all'Olimpico c'è un solo risultato per restare attaccati alla vetta.