Pisilli-Romano: tra Roma e Cagliari una sfida azzurra

Roberto Mancini ha tanto da vedere, non fosse altro perché da una parte c'è un talento come Pisilli e dall'altro Romano. Due su cui può costruire il centrocampo del futuro dell'Italia, di certo due pedine che segue e tiene in considerazione (...) Stasera potrebbe anche affacciarsi all'Olimpico, di certo vedrà Roma -Cagliari con un occhio assai attento. Perché il ct azzurroha tanto da vedere, non fosse altro perché da una parte c'è un talento comee dall'altro. Due su cui può costruire il centrocampo del futuro dell'Italia, di certo due pedine che segue e tiene in considerazione (...)

I due ragazzi sono molto amici, negli anni passati insieme a Trigoria hanno costruito un rapporto solido, fatto di stima reciproca ma non solo. E oggi si ritroveranno probabilmente faccia a faccia. E chissà, magari nel gioco degli accoppiamenti uomo contro uomo di Gasperini, potrebbe toccare proprio a Niccolò andare a marcare Alessandro.

Già, Romano il grande rimpianto dell'estate giallorossa. Arrivato a Trigoria nel 2022 per soli 70mila euro è stato ceduto nell'ultima sessione per 5 milioni più 1,5 di bonus. Una cifra considerata da tutti un po' bassa, anche se poi il grande errore in casa giallorossa è stato probabilmente un altro: non tenersi un diritto di riacquisto o un'eventuale percentuale sulla rivendita.

(Gasport)