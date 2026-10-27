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Pisilli-Romano: tra Roma e Cagliari una sfida azzurra

La penna degli Altri
di R.P.
Pisilli
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Stasera potrebbe anche affacciarsi all'Olimpico, di certo vedrà Roma-Cagliari con un occhio assai attento. Perché il ct azzurro Roberto Mancini ha tanto da vedere, non fosse altro perché da una parte c'è un talento come Pisilli e dall'altro Romano. Due su cui può costruire il centrocampo del futuro dell'Italia, di certo due pedine che segue e tiene in considerazione (...)
I due ragazzi sono molto amici, negli anni passati insieme a Trigoria hanno costruito un rapporto solido, fatto di stima reciproca ma non solo. E oggi si ritroveranno probabilmente faccia a faccia. E chissà, magari nel gioco degli accoppiamenti uomo contro uomo di Gasperini, potrebbe toccare proprio a Niccolò andare a marcare Alessandro.
Già, Romano il grande rimpianto dell'estate giallorossa. Arrivato a Trigoria nel 2022 per soli 70mila euro è stato ceduto nell'ultima sessione per 5 milioni più 1,5 di bonus. Una cifra considerata da tutti un po' bassa, anche se poi il grande errore in casa giallorossa è stato probabilmente un altro: non tenersi un diritto di riacquisto o un'eventuale percentuale sulla rivendita.
(Gasport)

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