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Roma-Cagliari: le probabili formazioni dei quotidiani

La penna degli Altri
di R.P.
Napoli-Roma
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Nona giornata di campionato, stasera all'Olimpico c'è Roma-Cagliari. Una sfida che la Roma, dopo il pareggio contro il Napoli, deve vincere a tutti i costi. Ieri Gasperini in conferenza ha spiegato che potrebbe esserci anche Dybala tra i convocati. Il tecnico pensa anche al turnover visti gli impegni ravvicinati prima della sosta: ci sono 4 partite da affrontare tra Serie A e Champions League, con la trasferta di Manchester.
Ecco le probabili formazioni dei quotidiani questa mattina in edicola
GAZZETTA DELLO SPORT
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Soulé, Mora; Malen.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Romano, Deiola; Massolin, Maldini; Mendy.
CORRIERE DELLO SPORT
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Soulé, Mora; Malen.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Romano, Deiola; Fazzini, Maldini; Nzola.
TUTTOSPORT
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen.
CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Romano, Deiola, Fazzini; Maldini; Mendy.
IL MESSAGGERO
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Romano, Deiola; Fazzini, Maldini; Mendy.
CORRIERE DELLA SERA
ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley; Mora; Soulé, Malen.
CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Romano; Deiola, Massolin, Maldini; Mendy.
IL TEMPO
ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley; Mora, Soulé; Malen.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Sugawara, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Romano, Gagliardini; Fazzini, Maldini; Mendy.
IL ROMANISTA
ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé; Mora, Malen.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Romano, Deiola; Fazzini, Maldini; Nzola.
Romaprobabili formazioniAS ROMARoma-Cagliari

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