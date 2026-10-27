Roma-Cagliari: le probabili formazioni dei quotidiani

Nona giornata di campionato, staserac'è. Una sfida che la Roma, dopo il pareggio contro il, deve vincere a tutti i costi. Ieri Gasperini in conferenza ha spiegato che potrebbe esserci anchetra i convocati. Il tecnico pensa anche al turnover visti gli impegni ravvicinati prima della sosta: ci sono 4 partite da affrontare tra Serie A e Champions League, con la trasferta di Manchester.