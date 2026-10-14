ROMA-REAL MADRID: le probabili formazioni dei quotidiani. Rensch insidia Molina. In difesa ballottaggio tra Hermoso e Balerdi. Davanti c'è Soulé

Lae lo fa contro la squadra che per eccellenza è il simbolo della competizione: il Real Madrid. I giallorossi ritrovano l'ex. Due sostanzialmente i dubbi per Gian Piero Gasperini: davanti a Gollini sicuro di un posto è Mancini, mentresono in ballottaggio per gli altri due posti. Il numero 5, però, è favorito e il duello sembra essere tra l'argentino e lo spagnolo. Possibile sorpresa sulle fasce: confermato Wesley, ma Rensch insidia fortemente Molina. In mediana confermata la coppia. Nessun dubbio in attacco: