ROMA-REAL MADRID: le probabili formazioni dei quotidiani. Rensch insidia Molina. In difesa ballottaggio tra Hermoso e Balerdi. Davanti c'è Soulé

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Percorso nel settore giovanile e poi l'esplosione in prima squadra. Alessandro Florenzi ha vissuto il suo sogno con la Roma, prima della fine della storia arrivata in maniera abbastanza brusca nel gen...
LEGGO (F. BALZANI) - La prima di Champions in casa dopo sette anni. Ma anche il ritorno del grande ex Mourinho e la sfida alla squadra più vincente della storia. Insomma non ci sono scuse per perdersi...
Tra i doppi ex della sfida tra Roma e Real Madrid c'è anche Fabio Capello che ha potuto sedere sulla panchina di entrambe le squadre. Capello, campione d'Italia con la Roma nel 2001 e per due volte ca...
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