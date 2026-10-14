News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Gasp sfida il Real e i Friedkin: "Mou bravo a farsi prendere i big"

La penna degli Altri
di victoria middei
a Ritiro Roma Gasperini Friedkin
Aggiungi come fonte preferita su Google
Alla vigilia di Roma-Real Madrid, Gasperini torna a chiedere una proprietà più presente e coinvolta nelle scelte del club. Con i Friedkin non parla da oltre un mese e non nasconde la distanza dal modello gestionale scelto dalla famiglia americana, che ha affidato il raccordo la squadra al CEO John Galantic.
(...) Il Ceo fa da raccordo, è a Trigoria a vedere gli allenamenti e oggi rappresenterà la Roma allo stadio e nel pranzo con il board del Real Madrid. Eppure il 18 luglio il rapporto funzionava. Ryan Friedkin era a Trigoria e Gasperini ne salutava la presenza come «un valore aggiunto che ci può aiutare ad accelerare». Poi metteva un punto: «Io ho un rapporto diretto con la proprietà, quindi sotto questo aspetto non mi manca assolutamente nulla». Undici giorni dopo, il 29 luglio, la nomina di Galantic. Da allora la gestione quotidiana ha un amministratore delegato. Non proprio il proprietario che scende ogni mattina al campo. Il 5 ottobre Gasp rispolvera il modello Atalanta con i Percassi presenti ogni giorno: «Questo con la famiglia Friedkin non succede». (...) Cinque giorni dopo, prima del Como, torna sul punto: (...) «Sono venuto alla Roma dopo aver conosciuto Dan e Ryan Eriedkin e questo mi ha convinto che si potesse fare un lavoro importante. Spero che siamo ancora a quella visione».
(...) Quello che i Friedkin hanno aperto per oltre centodieci milioni durante l'ultimo mercato. Trentacinque per Castro, cinquanta In due anni per Mora, più Molina, Balerdi e Koulierakis. I soldi sono arrivati. La presenza richiesta dall'allenatore, sempre meno. 
Per il Real, invece, le chiamate le fa Gasperini. Confermato Gollini in porta, con Mancini, Ndicka ed Hermoso dietro, Molina e Wesley sulle fasce - ma con la sorpresa Lulli pronto a entrare - De Roon e Koné in mezzo. Soulé e Dybala alle spalle di Malen. L'altro ballottaggio riguarda Pellegrini, dopo ^ 45 minuti con il Como si candida per un'altra partita da titolare. Contro quel Mou che ai tempi della Roma ne avrebbe voluti tre in campo.
(La Repubblica)

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-12 at 21.18.14

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

gasperini

Il gran giorno di Roma-Real. Gasperini punge Mourinho

LEGGO (F. BALZANI) - La prima di Champions in casa dopo sette anni. Ma anche il ritorno del grande ex Mourinho e la sfida alla squadra più vincente della storia. Insomma non ci sono scuse per perdersi...

gasperinicapello

Capello: "La Roma non deve avere timore. Gasperini giocherà uomo su uomo e può creare problemi al Real Madrid"

Tra i doppi ex della sfida tra Roma e Real Madrid c'è anche Fabio Capello che ha potuto sedere sulla panchina di entrambe le squadre. Capello, campione d'Italia con la Roma nel 2001 e per due volte ca...

HUkxv6wXgAAPYqF

Social, la Roma ricorda Aldo Maldera nel giorno della sua nascita: "Campione d'Italia nel 1982-1983" (FOTO)

73 anni fa nasceva Aldo Maldera. La Roma, attraverso i propri canali social, ha voluto ricordare l'ex difensore giallorosso scomparso nel 2012 all'età di 58 anni.  "73 anni fa nasceva Aldo Maldera. 11...

NOTIZIE POPOLARI
Gasperini

GASPERINI: "Dobbiamo capire quanto possiamo essere competitivi. Mourinho? Ha la capacità di farsi acquistare grandi giocatori. Qui lo hanno amato"

Mou

Mourinho: "I romanisti sono speciali. Devo dimenticare contro chi gioco. Stanotte non dormirò" (VIDEO)

WhatsApp Image 2026-10-13 at 18.22.21

Roma-Real Madrid: circa un centinaio di tifosi davanti all'hotel che ospita la squadra di Mourinho (FOTO E VIDEO)

Mourinho

Mourinho a Sky: "Mai nemico con i tifosi della Roma, ma avversari per 90'. A Gasperini non invidio nulla"

IMG_0789

Como-Roma, la spiegazione di Fabbri sul contatto Wesley-Diao: "Fa di tutto per non prenderlo" (VIDEO)

WhatsApp Image 2026-10-13 at 14.29.28

MALEN: "Siamo concentrati su noi stessi. Contro il Como non volevo fare male a nessuno, ho chiesto scusa alla squadra. Domani sarà speciale"

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: la rifinitura alla vigilia del Real Madrid 13.10.2026

Trigoria: la rifinitura alla vigilia del Real Madrid 13.10.2026

Serie A: Como-Roma 0-0 11.10.2026

Serie A: Como-Roma 0-0 11.10.2026

Loading