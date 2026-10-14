Gasp sfida il Real e i Friedkin: "Mou bravo a farsi prendere i big"

Alla vigilia di Roma-Real Madrid, Gasperini torna a chiedere una proprietà più presente e coinvolta nelle scelte del club. Con i Friedkin non parla da oltre un mese e non nasconde la distanza dal modello gestionale scelto dalla famiglia americana, che ha affidato il raccordo la squadra al CEO John Galantic.

(...) Il Ceo fa da raccordo, è a Trigoria a vedere gli allenamenti e oggi rappresenterà la Roma allo stadio e nel pranzo con il board del Real Madrid. Eppure il 18 luglio il rapporto funzionava. Ryan Friedkin era a Trigoria e Gasperini ne salutava la presenza come «un valore aggiunto che ci può aiutare ad accelerare». Poi metteva un punto: «Io ho un rapporto diretto con la proprietà, quindi sotto questo aspetto non mi manca assolutamente nulla». Undici giorni dopo, il 29 luglio, la nomina di Galantic. Da allora la gestione quotidiana ha un amministratore delegato. Non proprio il proprietario che scende ogni mattina al campo. Il 5 ottobre Gasp rispolvera il modello Atalanta con i Percassi presenti ogni giorno: «Questo con la famiglia Friedkin non succede». (...) Cinque giorni dopo, prima del Como, torna sul punto: (...) «Sono venuto alla Roma dopo aver conosciuto Dan e Ryan Eriedkin e questo mi ha convinto che si potesse fare un lavoro importante. Spero che siamo ancora a quella visione».

(...) Quello che i Friedkin hanno aperto per oltre centodieci milioni durante l'ultimo mercato. Trentacinque per Castro, cinquanta In due anni per Mora, più Molina, Balerdi e Koulierakis. I soldi sono arrivati. La presenza richiesta dall'allenatore, sempre meno.

Per il Real, invece, le chiamate le fa Gasperini. Confermato Gollini in porta, con Mancini, Ndicka ed Hermoso dietro, Molina e Wesley sulle fasce - ma con la sorpresa Lulli pronto a entrare - De Roon e Koné in mezzo. Soulé e Dybala alle spalle di Malen. L'altro ballottaggio riguarda Pellegrini, dopo ^ 45 minuti con il Como si candida per un'altra partita da titolare. Contro quel Mou che ai tempi della Roma ne avrebbe voluti tre in campo.

(La Repubblica)