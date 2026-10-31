Roma, niente scherzetto

IL TEMPO (F. BIAFORA) - II tour de force della Roma fa tappa a Udine
. E la sfida è più insidiosa di quanto potesse sembrare ad inizio ciclo. Nel giorno di Halloween i gial-lorossi, con lo sguardo che ri-schia diesseregiàpuntato sul-la trasferta di martedì in casa del ManchesterUnited, trova-no un'Udinese all'ultima spiaggia: i friulani sono partiti malissimo, con ilsecondo peg-gior avvio della loro storia in Serie A, e la panchina di Runjaic
scotta incredibilmente. Il ricordo dell' 1-0 bianconero di inizio febbraio è però fresco e Gasperini, che ha scelto il silenzio alla vigilia del match, non abbassala guardia: un av-versario così ferito può fare piùpauradiqualsiasimasche-ra. Iltecnico piemontese è consa-pevole che la sua squadra contro il Cagliari
ha dato evidenti segnali di stanchezza nonostante l'ampio turnover adottato e chiede al gruppo un ulte-riore sforzo per continuare a cullare i sogni di alta classifica. In attesa di capire che tipo di avversaria sarà la Lazio
sul lungo periodo, il decimo tur-no di Serie A vede in program-ma il derby di Milano. Un'occasione più che ghiotta per la Roma per cercare di ridurre la distanza con l'Inter, la strafa-vorita per lo scudetto. Senza pensare troppo agli al-tri campi, i gialloro s si - ancora privi di Koné, Dybala e Svilar
, oltre allungodegentePellegri-ni - hanno però la chance di proseguire il momento positi-vo, che ha visto trevitmrie e un pareggio nelle ultime quattro gare, con annessa imbattibilità in campionato. L'Udinese invece si presenta alla sfida con un ruolino di marcia impietoso, soprattutto nelle gare casalinghe: in cinque partite al Bluenergy Stadium ha raccolto solo un punto, con appena due reti segnate e nove gol subiti. Inutile stare ad elencare tutti i numeri e le statistiche negative della rosa di Runjaic, che rappresentano però un segnale d allarme per la Roma. Che mai come stavolta dovrà tenere alta la tensione, evitando di pensare che in Friuli sarà una passeggiata. Soprattutto per la grande fisicità degli avversari, una caratteristica che più di unavolta ha messo in difficoltà la Roma. Sono proprio le partite come quella di oggi pomeriggio a dire che squadra sia davvero la Roma. Contro le big le prestazioni, anche nella sconfitta con il Real Madrid in Cham -pions League, e le motivazioni non sono mai mancate. Ma è contro chi è in fondo alla classifica che si costruisce ilvero bacino dpunti utile a fine stagione.Un inciampo aUdine è perciò da evitare ad ogni costo. Per questo servirà la migliore versione della Roma, con un gruppo attento fin dai primi minuti, capace di non concedere spazi sulle seconde palle e nei duelli fisici, dove l'Udinese (che comunque ha giocato di mercoledì) proverà a far valere la sua struttura. Gasperini lo sa e hainsistito sulla concentrazione durante i pochi allenamenti post-Cagliari. Il resto lo faranno la qualità di una squadra che orm ai gio ca a me-moria e la profondità della ro-sa. Per pensare allo United
-anche se ci sarà un trasferimento diretto in Inghilterra senza far ritorno nella Capitale dopo la gara- c'è ancora tempo.