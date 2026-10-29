News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Roma, Malen non è più solo

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
mancini mora malen
Aggiungi come fonte preferita su Google
Possono 21 punti pesare più di altri 21 punti? Somiglia un po' al vecchio trabocchetto sul chilo di piume e quello di piombo, ma il calcio non è una scienza esatta e, a detta di Gasperini sì, l'apparente paradosso può essere applicato alla sua seconda Roma, che dopo 9 giornate di campionato ha 21 punti in classifica, proprio come quella di un anno fa. Le somiglianze, però, finiscono qui. [...]
Poco importa, nell'analisi del tecnico, che la stessa partenza aveva portato nello scorso campionato a un momentaneo primo posto, contro il terzo attuale. A contare davvero sono i segnali che la sua Roma trasmette dal campo, quelli di una squadra che ormai ha assorbito i suoi dettami tattici e si trova a memoria. In più, certo, la qualità media si è alzata grazie al mercato e i giallorossi hanno iniziato a prendere una forma "gasperiniana". A dirlo sono soprattutto le statistiche offensive. Prendendo sempre a metro di paragone l'inizio della serie A 2025/26, nei primi 9 turni la Roma segnò con il contagocce, spalmando nelle varie gare i suoi 10 gol. Un anno più tardi, in 9 giornate, il feeling con la porta avversaria è decisamente migliorato, con i giallorossi in grado di mettere a segno 23 gol. Più del doppio rispetto allo stesso segmento di un anno fa e già una rete in più di tutte quelle segnate nel girone d'andata del campionato 2025/26 (22). [...] 
Per trovare una partenza così prolifica bisogna tornare alla stagione 2016/17, con Spalletti in panchina. Quell'anno, quello dell'addio di Totti tra l'altro, la Roma lo chiuse con 124 gol in 54 partite - tra campionato e coppe - registrando un record assoluto nella sua storia. [...] 
Dieci anni più tardi, la Roma targata Gasperini ha in Malen la sua stella polare. L'olandese, con il gol del 4-2 al Cagliari dell'altro ieri sera, già arrivato in doppia cifra, salendo a 10 gol in 11 presenze stagionali. Allargando la visuale al suo impatto da gennaio in poi, il numero 14 è a quota 25 gol e 6 assist in 31 presenze totali: ogni volta che gioca segna - quasi sempre - o quantomeno serve il passaggio decisivo a un compagno. Se Malen è il trascinatore, però, intorno a lui c'è una squadra pronta a sostenerlo li davanti. Considerando anche le tre gare di Champions giocate fin qui - con 8 gol all'attivo - la Roma ha già mandato in rete 12 calciatori diversi. Da Hermoso a Balerdi, da Lulli a Konè in gol anche difensori e centrocampisti. Il secondo uomo più prolifico della rosa, al momento, è Pisilli, che con 4 gol ha eguagliato il suo bottino dell'anno scorso. [...] 
(Corsera)

Leggi anche

Lulli, Pisilli, Mora e il solito Malen. Giallorossi ok, Cagliari in crisiLulli, Pisilli, Mora e il solito Malen. Giallorossi ok, Cagliari in crisi
Roma pirotecnica: Malen e Mora stendono il CagliariRoma pirotecnica: Malen e Mora stendono il Cagliari

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

wesley brasile senegal

Instagram, Wesley festeggia la convocazione con il Brasile: "Che i nuovi venti portino nuovi capitoli e traguardi" (FOTO)

Wesley festeggia la nuova chiamata con la maglia della Seleção, dopo aver dovuto rinunciare ai Mondiali a causa di un infortunio. Attraverso il proprio profilo social, l'esterno della Roma ha espresso...

manna

Manna: "Quando ho firmato con il Napoli per la panchina pensavo a Gasperini e Conte" (VIDEO)

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è intervenuto nell'ultimo episodio del podcast Colpi da maestro, svelando diversi retroscena di mercato e di campo. Parlando delle scelte tecniche vis...

Zaniolo

Udinese in cerca della vittoria che manca da agosto: fiducia a Zaniolo contro la Roma

L'Udinese è tornata al lavoro in vista della sfida casalinga contro la Roma dopo il pareggio per 0-0 ottenuto in trasferta contro il Parma. Un punto che ha interrotto la serie negativa di sconfitte e...

NOTIZIE POPOLARI
chiesa

Calciomercato Roma: idea Chiesa per gennaio. Il Liverpool lo cede per 15 milioni

balerdi

Calciomercato Roma: il riscatto di Balerdi si avvicina. Ecco le condizioni

Dybala

Dybala, la lesione è smaltita e non c'è stata nessuna ricaduta: ieri l'argentino ha svolto fisioterapia

Svilar

Svilar torna dopo la sosta: è questa la decisione della Roma

Oliver Månsson

Calciomercato Roma, dalla Turchia: occhi puntati sul baby talento Oliver Månsson dell'IFK Göteborg

de rossi spalletti

Spalletti e De Rossi insieme nel prepartita di Genoa-Juve: “Dopo mio padre è l’allenatore che più mi ha segnato, il più forte di tutti”

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, l'allenamento di venerdì 29.10.2026

Trigoria, l'allenamento di venerdì 29.10.2026

Serie A: Roma-Cagliari 27.10.26

Serie A: Roma-Cagliari 27.10.26

Loading