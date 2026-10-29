Roma, Malen non è più solo

Possono 21 punti pesare più di altri 21 punti? Somiglia un po' al vecchio trabocchetto sul chilo di piume e quello di piombo, ma il calcio non è una scienza esatta e, a detta di Gasperini sì, l'apparente paradosso può essere applicato alla sua seconda Roma, che dopo 9 giornate di campionato ha 21 punti in classifica, proprio come quella di un anno fa. Le somiglianze, però, finiscono qui. [...]

Poco importa, nell'analisi del tecnico, che la stessa partenza aveva portato nello scorso campionato a un momentaneo primo posto, contro il terzo attuale. A contare davvero sono i segnali che la sua Roma trasmette dal campo, quelli di una squadra che ormai ha assorbito i suoi dettami tattici e si trova a memoria. In più, certo, la qualità media si è alzata grazie al mercato e i giallorossi hanno iniziato a prendere una forma "gasperiniana". A dirlo sono soprattutto le statistiche offensive. Prendendo sempre a metro di paragone l'inizio della serie A 2025/26, nei primi 9 turni la Roma segnò con il contagocce, spalmando nelle varie gare i suoi 10 gol. Un anno più tardi, in 9 giornate, il feeling con la porta avversaria è decisamente migliorato, con i giallorossi in grado di mettere a segno 23 gol. Più del doppio rispetto allo stesso segmento di un anno fa e già una rete in più di tutte quelle segnate nel girone d'andata del campionato 2025/26 (22). [...]

Per trovare una partenza così prolifica bisogna tornare alla stagione 2016/17, con Spalletti in panchina. Quell'anno, quello dell'addio di Totti tra l'altro, la Roma lo chiuse con 124 gol in 54 partite - tra campionato e coppe - registrando un record assoluto nella sua storia. [...]

Dieci anni più tardi, la Roma targata Gasperini ha in Malen la sua stella polare. L'olandese, con il gol del 4-2 al Cagliari dell'altro ieri sera, già arrivato in doppia cifra, salendo a 10 gol in 11 presenze stagionali. Allargando la visuale al suo impatto da gennaio in poi, il numero 14 è a quota 25 gol e 6 assist in 31 presenze totali: ogni volta che gioca segna - quasi sempre - o quantomeno serve il passaggio decisivo a un compagno. Se Malen è il trascinatore, però, intorno a lui c'è una squadra pronta a sostenerlo li davanti . Considerando anche le tre gare di Champions giocate fin qui - con 8 gol all'attivo - la Roma ha già mandato in rete 12 calciatori diversi. Da Hermoso a Balerdi, da Lulli a Konè in gol anche difensori e centrocampisti. Il secondo uomo più prolifico della rosa, al momento, è Pisilli, che con 4 gol ha eguagliato il suo bottino dell'anno scorso. [...]

(Corsera)