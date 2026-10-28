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Panchina d’oro: già 7 gol dai subentrati, nessuno così in Serie A. L’anno scorso furono 9 in tutto il campionato

Focus
di R.P.
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LAROMA24.IT – Roma-Cagliari trova la propria soluzione definitiva all’85’. Per arrivarci, Gasperini aveva dovuto manovrare la partita come un cubo di Rubik, trovando l’incastro perfetto da una tipica sovrapposizione di un terzo di difesa con successivo colpo di testa al tramonto del secondo palo. A metterlo in pratica, Ghilardi e Rodrigo Mora, due che quella partita l’avevano iniziata in panchina. Ed è forse la più netta linea di demarcazione tra una stagione e l’altra, fin qui uguale nei punti raccolti: in tutta l’annata 2025/26 la Roma aveva trovato 9 gol da giocatori subentrati, il 5° dato del campionato, pari a Como, Genoa e Torino. Decisamente sotto l’Inter (13), alle spalle anche di Juventus e Cagliari.
Oggi, anzi ieri, la Roma può permettersi anche di lasciare sotto carica Malen per un po’, prima di sprigionarlo in campo e raccogliere così il 7° gol stagionale con un giocatore della panchina. Alla 9a giornata, già 7 i gol arrivati dalle sostituzioni: prima di Malen e Mora ieri c’era stata la doppietta decisiva di Balerdi a Napoli, il gol determinante di Soulé contro l’Atalanta, lo 0-4 sempre di Mora a Lecce e quello di Pisilli nel finale con la Fiorentina. Traduzione in punti: 5 punti arrivati in più grazie all’aiuto della panchina.
Nessuno, almeno fin qui, può contare su una panchina remunerativa come quella della Roma: Milan, Inter, Juventus e Sassuolo sono ferme a 5 mentre Parma e Lazio seguono a 4. Tra le squadre di vertice il peggior dato è quello del Como, fermo a 1.
TUTTI I GOL ARRIVATI DA SUBENTRATI IN SERIE A:
ROMA 7*
Milan 5
Juventus 5
Inter 5
Sassuolo 5*
Parma 4
Lazio 4*
Atalanta 3
Torino 3*
Venezia 2
Lecce 2
Bologna 2
Napoli 2
Monza 2
Udinese 1
Frosinone 1
Fiorentina 1
Como 1*
Cagliari 1*
*= una partita in più

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