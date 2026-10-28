I VOTI DEGLI ALTRI - Lulli "vola alto" - Mora "ingresso strepitoso"

Vittoria importante per la Roma sul Cagliari. Il migliore è Emanuele Lulli: "Torna titolare e ritrova il gol nel più gasperiniano dei temi: da quinto a quinto. L’asse di destra funziona e dà origine anche al 2-1. Non si accontenta di rete e assist e salva la propria porta dal 2-2. Poi straripa con accelerazioni continue e giocate di fino. Tutto a pochi giorni dal rinnovo. È il suo momento e il tributo dell’Olimpico lo certifica. Vola alto Lele" (Il Romanista). Decisivo anche Rodrigo Mora: "Ha voglia di mangiarsi il campo e se lo divora. Come? Con un colpo di testa perfetto per il 3-2 e partecipando al poker di Malen. Ingresso strepitoso che ha regalato alla Roma una vittoria inaspettata" (Corriere dello Sport)

Voti alti anche per Donyell Malen: "Entra e attacca la profondità alla sua maniera. Piazza il decimo sigilli personale dopo aver sbagliato un gol facile" (La Gazzetta dello Sport). Il peggiore in campo è Gianluca Mancini: "Primo quarto d'ora pefetto ma da attaccante. Difensivamente un mezzo disastro. Non prende mai Fadera e viene bruciato da Maldini" (Corriere della Sera"

MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI(Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Il Romanista, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo)

Gollini 7,07

Mancini 5,14

N'Dicka 6,00

Koulierakis 6,12

Lulli 7,59

De Roon 6,07

Pisilli 6,50

Molina 6,43

Cristante 6,14

Soulé 6,64

Castro 5,57

Malen 7,00

Mora 7,28

Wesley 5,92

Rensch 5,57

Ghilardi 6,71

Gasperini 6,57

_______

IL MESSAGGERO

Gollini 7

Mancini 4,5

N'Dicka 6

Koulierakis 6

Lulli 7,5

De Roon 6

Pisilli 6,5

Molina 6

Cristante 6

Soulé 6,5

Castro 5,5

Malen 7

Mora 7,5

Wesley 5,5

Rensch 5

Ghilardi 7

Gasperini 7

________

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Gollini 7

Mancini 5,5

N'Dicka 6,5

Koulierakis 6,5

Lulli 7,5

De Roon 6

Pisilli 6,5

Molina 6,5

Cristante 6

Soulé 6,5

Castro 5,5

Malen 7

Mora 7,5

Wesley 5,5

Rensch 5

Ghilardi 6,5

Gasperini 7

__________

CORRIERE DELLO SPORT

Gollini 7,5

Mancini 6

N'Dicka 6

Koulierakis 6

Lulli 7,5

De Roon 6

Pisilli 6,5

Molina 6,5

Cristante 6

Soulé 6,5

Castro 5,5

Malen 7

Mora 7,5

Wesley 5,5

Rensch 5

Ghilardi 7

Gasperini 6,5

________

IL TEMPO

Gollini 7

Mancini 5

N'Dicka 5,5

Koulierakis 6

Lulli 7,5

De Roon 6,5

Pisilli 6,5

Molina 6,5

Cristante 6

Soulé 7

Castro5,5

Malen 7

Mora 7

Wesley 6,5

Rensch 5,5

Ghilardi 6,5

Gasperini 6,5

_________

LA REPUBBLICA

Gollini 7

Mancini 5

N'Dicka 5,5

Koulierakis 5,5

Lulli 7,5

De Roon 6

Pisilli 6,5

Molina 6,5

Cristante 6

Soulé 6,5

Castro 5

Malen 7

Mora 7

Wesley 6

Rensch 5

Ghilardi 6,5

Gasperini 6,5

_________

CORRIERE DELLA SERA

Gollini 7

Mancini 4,5

N'Dicka 6

Koulierakis 6,5

Lulli 7,5

De Roon 6

Pisilli 6,5

Molina 6,5

Cristante 6,5

Soulé 6,5

Castro 6

Malen 7

Mora 7

Wesley 6

Rensch 6

Ghilardi 7

Gasperini 6

__________

IL ROMANISTA

Gollini 7

Mancini 5,5

N'Dicka 6,5

Koulierakis 6,5

Lulli 8

De Roon 6

Pisilli 6,5

Molina 6

Cristante 6,5

Soulé 7

Castro 6

Malen 7

Mora 7,5

Wesley 6,5

Rensch 6

Ghilardi 6,5

Gasperini 7