Roma pirotecnica: Malen e Mora stendono il Cagliari

Classe 2007, è ancora quell'età in cui se sei genitore aspetti che il figlio ti faccia la telefonata a fine serata per farti sapere che tutto è a posto. I genitori di Emanuele Lulli. e Rodrigo Mora,
invece, la chiamata dopo la partita l'hanno fatta, ma solo per esultare insieme ai due ragazzini che hanno spinto la Roma oltre l'ostacolo Cagliari
. Ostacolo non banale, perché Pisacane ha a lungo complicato le cose a Gasperini
fino a trovare il gol del pareggio, i12-2, con Maldini a 9 minuti dal go'. ALla Roma però piace fare le cose per bene soprattutto nel finale. Come a Napoli, gli uomini di Gasp hanno trovato la forza morale di ribellarsi a un pareggio che — questo sì —avrebbe avuto il sapore di un passo falso enorme. E allora ecco il colpo di testa vincente di Rodrigo Mora
, il grande investimento dell'estate: lui, alto 168 cm, che si è arrampicato fino a battere Caprile ricordando per dinamica un gol di Antonio Gassano in un vecchio Roma-Juventus. Il 4-2 di Malen, due minuti più tardi, è arrivato ancora su una giocata del piccolo portoghese e ha chiuso definitivamente i giochi. (...) Il Cagliari era passato subito in vantaggio su rigore di Nzola Invece il Cagliari ha il merito di non uscire da una partita che i giallorossi hanno il demerito di non uccidere. Fadera mette in costante difficoltà Mancini (...) Gasperini, tardivamente, si ravvede: fuori il nazionale azzurro, dentro Ghilardi
. Meglio tardi che mai. Perché è proprio Ghilardi a dipingere im cross perfetto per Mora e a cambiare un finale della storia che il Cagliari, alla terza sconfitta consecutiva, pensava ormai di aver scritto. «E un grande merito aver vinto una partita così — il commento di Gasperini —, ci siamo riusciti con i cambi e con la forza di volontà». E con i 2007, bontà loro.