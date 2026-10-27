Roma-Cagliari, MORA: "Per me è un sogno risolvere le partite. Gioco in ogni posizione ma preferisco a sinistra"

La Roma supera il Cagliari 4-2 allo stadio Olimpico e lo fa nel segno di Rodrigo Mora. Il classe 2007 portoghese, subentrato nella ripresa, è risultato decisivo con il colpo di testa con cui ha siglato il gol del 3-2 a pochi minuti dalla fine. Il numero 86 giallorosso ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole.

Possiamo dire che è la vittoria dei giovani?

"Ovviamente è un gruppo giovane, due settimane fa è stato decisivo Soulé, oggi è toccato a me. Tutti stiamo rendendo a prescindere dall’età.

Quanto è importante per te aver trovato il gol? La sensazione è che quando ti sei spostato sulla sinistra sei diventato più pericoloso, più coinvolto, è così?

"Ovviamente gioco in qualsiasi posizione ma preferisco partire da sinistra. Per me è un sogno poter risolvere le partite, non riesco a farlo sempre. Quando riesco è un sogno soprattutto in una squadra importante come la Roma"

Hai rivisto il gol? Quanti gol hai segnato di testa?

"Non ho segnato molti gol di testa ma a volte si scordano i giocatori bassi"

Quanto ci si diverte per un giocatore giovane con Gasperini?

"Il Mister vuole sempre giocare in avanti, a volte è più difficile ma la filosofia per me è molto divertente"

Hai trovato ristoranti portoghesi a Roma?

"Non ancora.