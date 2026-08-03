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Roma, Gasp non cambia modulo. Castro e Malen mai insieme

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
lunedì, 03 agosto 2026 alle 7:31
Wesley Castro Malen
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Basta ipotesi, niente caccia a moduli alternativi. A chiarire bene le cose ci ha pensato proprio Gian Piero Gasperini due giorni fa, direttamente al termine di Cardiff-Roma, l'amichevole persa dai giallorossi per 4-1: Castro e Malen sono due centravanti e come tali si alterneranno. Difficile la loro convivenza, anche se poi non sarà impossibile. Ma nell'idea del tecnico giallorosso di base c'è sempre quel modulo con due trequartisti a supporto dell'unica punta. Che, appunto, sarà o Malen o Castro, in una sorta di staffetta dorata. Tra l'altro, è già successo anche a Cardiff, quando la partita l'ha iniziata come centravanti Castro e poi l'ha finita Malen, subentrato all'argentino al 22' del secondo tempo. Una staffetta che in questa stagione vedremo spesso. [...]
Ma perché allora la Roma è andata ad investire 35 milioni (più il 10% della rivendita) su un giocatore destinato a essere una riserva? Perché da quest'anno le aspettative giallorosse sono destinate a salire e Gasperini quando gioca due competizioni (campionato e coppa europea) alterna spesso i suoi attaccanti, sia in corsa sia dal via. [...]
Quindi quando ci sarà da attaccare lo spazio e andare in profondità magari Gasperini punterà più su Malen, che ha una velocità di base e un primo controllo orientato che in corsa fanno paura. Quando invece ci sarà da venire incontro, palleggiare e legare il gioco con il resto della squadra allora più spazio a Castro. Poi, in casi estremi, dentro tutti e due. Del resto anche a Bergamo Gasp a volte ha giocato con le due punte, soprattutto quando si è trattato di giocare contro una difesa a 4 o contro le squadre che schieravano il regista (in modo tale che il trequartista andasse a schermare la fonte di gioco avversaria). Così è successo che Muriel e Zapata giocassero insieme, con Gomez alle loro spalle. L'unica vera soluzione con due punte, perché poi le altre sono sempre state con una seconda punta o un'ala alta. [...]
(Gasport)

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