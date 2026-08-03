Calciomercato Roma: nuovi contatti nelle prossime ore col Feyenoord per Read

.@OfficialASRoma, nuovi contatti nelle prossime ore con il Feyenoord per Read. Resta distanza sulla valutazione del giocatore— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 3, 2026
La risonanza magnetica di questa mattina ha rivelato quello che già dentro la Roma si temeva: Mohamed Bah ha riportato rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'infortunio è avv...
Non è stata ancora presentata in maniera ufficiale la maglia della Roma, ma una foto social ha spoilerato la questione. Lo scatto è stato pubblicato dal profilo che si occupa, principalmente, di antic...
All'allenamento di questa mattina della Roma non c'erano né Wesley - che ieri dopo un colloquio con Gasperini sul campo è rientrato nello spogliatoio - né Pisilli. Come raccontato in esclusiva a LaRom...
Niccolò Pisilli, direttamente dal ritiro della Roma in Galles, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a LAROMA24.IT. Il centrocampista ha parlato di ambizioni, di sogni realizzati e di quelli che a...
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