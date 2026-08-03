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Calciomercato Roma: nuovi contatti nelle prossime ore col Feyenoord per Read

Mercato
di R.P.
lunedì, 03 agosto 2026 alle 16:49
Read
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La Roma vuole prendere Read, e secondo le ultime informazioni i giallorossi nelle prossime ore sono pronti a nuovi contatti con il Feyenoord. 
Al momento rimane la distanza minima sulla valutazione del giocatore.

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