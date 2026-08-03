Maglia da trasferta della Roma: ecco l'anticipazione

Non è stata ancora presentata in maniera ufficiale la maglia della Roma, ma una foto social ha spoilerato la questione. Lo scatto è stato pubblicato dal profilo che si occupa, principalmente, di anticipare la questione maglie.

Un bianco panna, con una banda orizzontale rossa e gialla sul petto e il logo della Roma che ha accompagnato le stagioni della Roma dal 1945 al 1949. Tutto questo abbinato al trifoglio dell'Adidas.