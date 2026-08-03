Maglia da trasferta della Roma: ecco l'anticipazione

𝑨𝑺 𝑹𝒐𝒎𝒂 𝟐𝟔-𝟐𝟕 𝑨𝒘𝒂𝒚 𝑲𝒊𝒕 𝑺𝒑𝒐𝒕𝒕𝒆𝒅 𝑶𝒏 𝑺𝒂𝒍𝒆 𝑬𝒂𝒓𝒍𝒚— Footy Headlines (@Footy_Headlines) August 3, 2026
The unreleased Adidas AS Roma 26-27 away kit has been spotted available for purchase early inside a Sports Direct store. X user @nftotti shared a photo of the jersey on display well ahead of its… pic.twitter.com/lRZtgy3CwF
La Roma vuole prendere Read, e secondo le ultime informazioni i giallorossi nelle prossime ore sono pronti a nuovi contatti con il Feyenoord. Al momento rimane la distanza minima sulla valutazione de...
La risonanza magnetica di questa mattina ha rivelato quello che già dentro la Roma si temeva: Mohamed Bah ha riportato rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'infortunio è avv...
All'allenamento di questa mattina della Roma non c'erano né Wesley - che ieri dopo un colloquio con Gasperini sul campo è rientrato nello spogliatoio - né Pisilli. Come raccontato in esclusiva a LaRom...
Niccolò Pisilli, direttamente dal ritiro della Roma in Galles, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a LAROMA24.IT. Il centrocampista ha parlato di ambizioni, di sogni realizzati e di quelli che a...
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