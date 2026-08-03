Wesley non si è allenato, nuova risonanza per Pisilli ma rientro vicino. Bah ha fatto i controlli

La Roma vuole prendere Read, e secondo le ultime informazioni i giallorossi nelle prossime ore sono pronti a nuovi contatti con il Feyenoord. Al momento rimane la distanza minima sulla valutazione de...
La risonanza magnetica di questa mattina ha rivelato quello che già dentro la Roma si temeva: Mohamed Bah ha riportato rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'infortunio è avv...
Non è stata ancora presentata in maniera ufficiale la maglia della Roma, ma una foto social ha spoilerato la questione. Lo scatto è stato pubblicato dal profilo che si occupa, principalmente, di antic...
Niccolò Pisilli, direttamente dal ritiro della Roma in Galles, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a LAROMA24.IT. Il centrocampista ha parlato di ambizioni, di sogni realizzati e di quelli che a...
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