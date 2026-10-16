Ricaduta per Koné, Dybala non è grave, Cristante vede Napoli

L'emergenza c'è ma per conoscerne l'identità bisognerà attendere qualche ora. Sia Dybala che Koné verranno sottoposti oggi agli esami strumentali, ma le sensazioni per il francese non sono positive: si tratterebbe di una ricaduta sul bicipite femorale della gamba destra e, con una nuova lesione, difficilmente potrebbe tornare in campo prima della sosta. La Joya invece ha avvertito un fastidio al soleo, ma c'è la speranza che si sia fermato in tempo. Cristante può tornare col Napoli.

(Corsera)