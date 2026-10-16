Scatta la prima emergenza: oggi esami per Dybala e Koné

Oltre al danno del risultato la beffa di due infortuni muscolari non a due calciatori qualsiasi, ma dei pilastri della rosa.ha alzato bandiera bianca al 16',non è rientrato in campo dagli spogliatoi. Oggi entrambi svolgeranno gli esami strumentali male sensazioni per il francese sono negative. Manu si è fermato subito, ha sentito dolore al bicipite femorale e ha lasciato il campo quasi il lacrime. La lesione è scontata, in queste ore si scoprirà il grado (...)