Rebus Pellegrini

La Roma continua a lavorare per blindare alcuni dei suoi uomini simbolo. L'annuncio del rinnovo di Paulo Dybala ha rappresentato il primo tassello, mentre quello di Zeki Celik è ormai in via di definizione e attende soltanto gli ultimi passaggi formali. Resta invece sospesa la situazione di Lorenzo Pellegrini, ancora il dossier più delicato sul tavolo di Trigoria. П centrocampista è attualmente svincolato e, inevitabilmente, in questi primi giorni di ritiro il suo posto vuoto nello spogliatoio non è passato inosservato agli occhi dei compagni.

La Roma mantiene contatti costanti con l'entourage del giocatore nel tentativo di ridurre la distanza tra domanda e offerta, sia sul fronte dell'ingaggio sia sulla durata del nuovo contratto. La volontà di arrivare a un'intesa c'è, ma serve ancora uno sforzo da entrambe le parti. Anche perché Gasperini considera Pellegrini un elemento importante del progetto e ha chiesto a Ryan Friedkin di accelerare i tempi per arrivare il prima possibile alla fumata bianca, restituendo così alla squadra uno dei suoi leader proprio nel momento in cui la nuova stagione sta prendendo forma.

(Corsport)