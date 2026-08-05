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Quattro gol al Newport. La Roma di Gasp cresce

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
mercoledì, 05 agosto 2026 alle 7:17
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LEGGO (F. BALZANI) - I primi gol di Castro e Koulierakis e un mercato con tanti, forse troppi, colpi di scena. La Roma ha battuto 4-1 i modesti gallesi del Newport nella seconda amichevole del ritiro nella terra dei draghi. Assente Malen per febbre, l'attacco è stato affidato alla coppia argentina Dybala-Castro. Prima mezz'ora noiosa, con poche occasioni. Al 37' arriva il vantaggio con Hermoso schierato da regista. Nella ripresa migliora la manovra e arriva il raddoppio di Castro su rigore guadagnato sempre da Hermoso. Poi il tris di testa di Koulierakis su assist al bacio di Dybala che poco dopo subisce un fallo pericoloso. Un intervento insensato che scatena una rissa. Il poker l'ha servito Soulè con un tiro a giro prima del gol della bandiera di Cameron.
In tribuna, oltre al Ceo Galantic, c'era anche Ryan Friedkin che interverrà anche sulle questioni di mercato dove si registrano colpi di scena a ripetizione, non tutti graditi. Il Feyenoord, infatti, nella notte di lunedì ha cambiato le carte in tavola per Read chiedendo più di 30 milioni. Un atteggiamento che ha fatto irrigidire la Roma e convinto D'Amico a virare subito su Molina dell'Atletico Madrid anche per dare un segnale al club olandese che potrebbe di nuovo cambiare idea. Per il nazionale argentino, ex Udinese, offerta da circa 17 milioni (bonus inclusi). Un risparmio quindi rispetto alla spesa preventivata per Read, si attende ora l'ok del calciatore che in Spagna guadagna 2,8 milioni. Altri nomi in lista sono quelli di Savona e Fresneda. Eventualmente i soldi risparmiati verranno investiti su un altro esterno oltre a Molina. La Roma ha avvicinato le richieste del Torino per Cacciamani: oggi incontro decisivo con la dirigenza granata. E in queste ore lancerà l'ultimo affondo per Nusa. In caso di risposta negativa è pronta l'offerta al Lione per Fofana.

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