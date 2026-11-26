Nyberg in Luci e ombre nella prestazione dell'arbitroin PSG -Roma. Metro di giudizio sempre corretto, giusto il calcio di rigore per i francesci, non vede quello dei giallorossi (poi corretto dal Var). Una direzione tutto sommato sufficiente.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 4,5

Non bene lo svedese Nyberg, alcune ombre e una OFR ne macchinano la partita. Approfondiremo, ma il giallo a Wesley è difficile da giustificare e il rigore per fallo di mano di Vitinha era palese dal campo. Per il figlio (e fratello) d’arte (il papà Per-Inge è stato Elite della Uefa, il fratello Robert fa l’assistente nella Superettan, la seconda divisione svedese) due passi indietro rispetto alle ultime uscite. Wesley mette giù Hakimi, c’è una trattenuta sulla spalla destra, poi si incrociano le gambe: il Psg chiede il rosso (anche se defilato, era a tu per tu con Svilar), Nyberg opta per il giallo, forse avrà dato peso proprio all’incrocio di gambe, giustificandolo come un intervento genuino. Insomma… Tiro di Soulè, Vitinha davanti a lui “para” con il braccio sinistro largo, c’è un leggero sfioramento di spalla/faccia, ma non può non essere punibile un braccio così: OFR e penalty.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6

Non vede il braccio di Vitinha e il Var ci mette più di 90 secondi per richiamarlo. Ma il metro di giudizio è sempre coerente. Netto il rigore per il Psg fischiato al 60′, corretto anche il penalty alla Roma.

IL ROMANISTA - VOTO 6

Se la cava Glenn Nyberg al Parco dei Principi. Partita velocissima tra PSG e Roma, lo svedese applica il metro di lasciar abbastanza correre, specialmente nel primo tempo. Alza la soglia tecnica e non punisce con il cartellino le piccole trattenute. Il primo giallo arriva al 41’, quando Mancini, già ripreso per qualche fallo di troppo, atterra platealmente Ferran Torres. Non ci sono casi eclatanti per tutta la partita, eccezion fatta per i due rigori. Al 15’ della ripresa quello per i francesi: Wesley stende Hakimi in corsa appena entrato sul vertice destro dell’area di rigore. Pochi dubbi sulla massima punizione da concedere, qualche valutazione da fare per il colore del cartellino. Il Var ci pensa, comunica con l’auricolare all’arbitro di campo che alla fine la trattenuta del brasiliano è genuina (non volontaria). Rigore confermato e cartellino giallo. Al 29’ il rigore per la Roma: Malen da sinistra mette in mezzo, la palla arriva a Dybala che appoggia all’indietro per Soulé: la conclusione a rete dell’argentino è parata da Vitinha. Rigore plateale, per il braccio largo (anche se vicino alla testa). L’azione si rovescia, il Var si prende qualche minuto e poi richiama l’arbitro all’on field review. Rigore concesso, ma niente cartellino giallo: il tocco è considerato involontario, ma siccome Soulé è a due metri dalla porta e sta per far gol dovrebbe essere ammonito.