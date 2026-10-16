News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Profumo di grandezza

La penna degli Altri
di R.P.
Gasperini
Aggiungi come fonte preferita su Google
La voglia di parlare oggi, a meno di 48 ore dalla beffa di mercoledì, sapendo di doverlo fare nel post-gara e martedì prima dello Bratislava, dice tutto. O almeno evidenza la voglia di Gasperini di ripartite, di non far affievolire l'entusiasmo che sinora ha spinto la sua squadra (...)
Se Gasp avverte l'esigenza di parlare è perché probabilmente ha rivissuto nelle ultime ore il post di Roma-Juventus dello scorso anno quando i giallorossi erano avanti 3-1 e si fecero rimontare clamorosamente. All'epoca il famigerato ambiente (tifosi e media) incline spesso a guardare il bicchiere mezzo pieno, s'era lasciato andare al fatalismo (...)
Animo, lo ripeterà oggi in conferenza, da fine conoscitore della realtà dove ormai vive da un anno. E allora serve una scossa dialettica perché non s'è perso nulla se non una partita che la Roma, fino all'82', aveva strameritato di vincere. Animo quindi, perché analizzare gli otto minuti dove sono stati commessi errori dai singoli (Gollini, Balerdi, Molina) sarà inevitabile.
C'è stato tanto di positivo e questo non va disperso. Poi è chiaro, gli infortuni a catena non possono non preoccupare in vista della partita di domani contro il Genoa che acquisisce di colpo una rilevanza che va al di là del ritorno di De Rossi. Gasp avrà a disposizione solo 17 giocatori di movimento, uno in più degli undici che scendono in campo e delle cinque sostituzioni.
(Il Messaggero)
RomaASROMADE ROSSIGasperiniROMA-REAL

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-12 at 21.18.14

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

jose real

Tifosi divisi tra orgoglio e rimpianti. E c'è chi critica Mou: "Un ingrato"

Rabbia e orgoglio, un misto di emozioni hanno travolto i tifosi della Roma dopo il rocambolesco 3-4 contro il Real Madrid. Malen e compagni sono stati perfetti per 80 minuti, ma non calcio non bastano...

dybala jose

Tra Mou e Pellegrini scoppia la pace: abbracci con Paulo

Prima il calore e gli striscioni dell'Olimpico, poi l'abbraccio con tre uomini simbolo della sua Roma. Intorno a mezzanotte Mourinho si è incontrato con Dybala, Mancini e Pellegrini nell'area di parch...

kone infortunio

Roma a pezzi

Cinque titolari, praticamente mezza squadra. Che poi magari a Gasperini la differenzazione tra titolari e riserve non piace e lo ha detto a chiare note qualche giorno fa. Ma di fatto è la realtà e dom...

NOTIZIE POPOLARI
De Rossi

De Rossi: "Roma spaventosa contro il Real Madrid. Il fatto di aver già giocato contro mi potrebbe aiutare"

Koné (1)

Mbappé e il siparietto con il figlio di Cerci: la spiegazione della "spinta" a Koné

gasperini-in-the-box-1

Giornata mondiale della banalità

Dybala

Dybala, domani esami strumentali per la Joya dopo l'infortunio con il Real Madrid

big massimo ascolto

TREVISANI: "Roma impaurita dopo il 3-2, sapeva come sarebbe finita" - BALZANI: "La Roma deve imparare a gestire i minuti finali"

Valverde

VIDEO - Roma-Real Madrid, Valverde: "Non abbiamo fatto il nostro dovere dall'inizio. Sarebbe stata una partita meno complicata"

VAI AL CANALE
Foto
La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

Il tributo dell'Olimpico a Mourinho 14.10.2026

Il tributo dell'Olimpico a Mourinho 14.10.2026

Loading