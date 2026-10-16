Profumo di grandezza

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Rabbia e orgoglio, un misto di emozioni hanno travolto i tifosi della Roma dopo il rocambolesco 3-4 contro il Real Madrid. Malen e compagni sono stati perfetti per 80 minuti, ma non calcio non bastano...
Prima il calore e gli striscioni dell'Olimpico, poi l'abbraccio con tre uomini simbolo della sua Roma. Intorno a mezzanotte Mourinho si è incontrato con Dybala, Mancini e Pellegrini nell'area di parch...
Cinque titolari, praticamente mezza squadra. Che poi magari a Gasperini la differenzazione tra titolari e riserve non piace e lo ha detto a chiare note qualche giorno fa. Ma di fatto è la realtà e dom...
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