Primavera Roma, saluta De Rossi

Ad allenare la Roma Primavera ci sarà Mattia Scala che ha preso il posto di Federico Guidi, per lui rescissione del contratto un anno dopo il suo ritorno. Ad accompagnarlo l'ex giallorosso Gaetano D'Agostino che diventerà il viceallenatore. Saluta, invece, Alberto De Rossi dopo ben 32 anni passati tra le mura di Trigoria. Dal 2022 ricopriva il ruolo di Responsabile sviluppo e formazione allenatori squadre nazionali. Nella massima categoria del Settore Giovanile ha collezionato 19 stagioni e 740 panchine, conquistando tre Scudetti, due Coppe Italia e due Super-coppe italiane. Dopo Bruno Conti la Roma perde un altro pezzo della sua storia. Adesso nel futuro di Alberto potrebbe esserci l'Ostiamare guidato dal figlio Daniele che ha staccato il pass per la Serie C nella passata stagione. [...]

(Il Messaggero)